Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинцы в MLS: Кривцов в основе, Чеберко вышел на замену, пока без Сватка
МЛС США
Нью-Инглэнд Революшн
30.06.2024 02:30 – FT 1 : 5
Коламбус Крю
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
30 июня 2024, 05:30 | Обновлено 30 июня 2024, 05:55
79
0

Украинцы в MLS: Кривцов в основе, Чеберко вышел на замену, пока без Сватка

Состоялись очередные матчи американской лиги

30 июня 2024, 05:30 | Обновлено 30 июня 2024, 05:55
79
0
Украинцы в MLS: Кривцов в основе, Чеберко вышел на замену, пока без Сватка
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись очередные матчи лиги MLS. «Интер Майами» победил «Нэшвилл» со счетом 2:0. Украинец Сергей Кривцов вышел в центре защиты с Серхио Бускетсом и отыграл полный матч. Лео Месси и Луис Суарес пропускали игру из-за участия в Кубке Америки, а Жорди Альба тоже вышел в основе и отличился голом.

«Коламбус Крю» Евгения Чеберко разгромил «Нью-Ингленд Революшн» со счетом 5:1, украинец появился на поле на 69 минуте.

«Остин» уступил «Спортингу Канзас-Сити» со счётом 0:2. Александр Cваток не мог участвовать в матче, поскольку его контракт с «Остином» начинает действовать только 1 июля.

MLS. 30 июня

Нэшвилл – Интер Майами 1:2

Голы: Мухтар, 73, пен – Фрей, 40, Альба, 44

Нью-Ингленд Революшн Коламбус Крю –​ 1:5

Голы: Боатенг, 9 – Эрнандес, 17, Арфстен, 42, Росси, 45+2, Камачо, 72, Морейро, 79

Спортинг Канзас-Сити –​ Остин –​ 2:0

Голы: Лейболд, 26, Африфа, 69

​​​ ​​

По теме:
Месси назвал величайшего спортсмена в истории
Сваток объяснил, почему решил присоединиться к клубу из MLS
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 и сборной Украины продан в американский клуб
Интер Майами Коламбус Крю Сергей Кривцов Евгений Чеберко Александр Сваток Major League Soccer (MLS) Нэшвилл (MLS) Нью-Инглэнд Революшн
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Футбол | 29 июня 2024, 09:05 0
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона
Кто заменит Днепр-1, обнародован календарь УПЛ, жеребьевка Уимблдона

Главные новости за 28 июня на Sport.ua

Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Бокс | 29 июня 2024, 08:49 15
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF

Реванш между Тайсоном и Александром состоится 21 декабря 2024 года

ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби – главный тренер Марселя
Футбол | 29.06.2024, 23:25
ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби – главный тренер Марселя
ОФИЦИАЛЬНО. Де Дзерби – главный тренер Марселя
Германия – Дания – 2:0. Гроза не помешала немцам выйти в 1/4. Видеообзор
Футбол | 30.06.2024, 00:28
Германия – Дания – 2:0. Гроза не помешала немцам выйти в 1/4. Видеообзор
Германия – Дания – 2:0. Гроза не помешала немцам выйти в 1/4. Видеообзор
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 29.06.2024, 18:20
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
29.06.2024, 07:45 15
Футбол
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
Не Усик, Али или Тайсон. Мейвезер назвал лучшего хевивейтера в истории
29.06.2024, 00:13
Бокс
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Заявления Орбана? Давайте мы тогда Будапешт аннексируем»
28.06.2024, 12:11 15
Футбол
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
Беллью рассказал, что Усик будет делать после победы над Фьюри
29.06.2024, 18:06
Бокс
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
Проблемы с ТЦК. Клуб Первой лиги прекращает свое существование 
29.06.2024, 17:00 6
Футбол
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
Швейцария – Италия – 2:0. Чемпионы проиграли. Видео голов и обзор матча
29.06.2024, 21:36
Футбол
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
28.06.2024, 07:01 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем