Украинцы в MLS: Кривцов в основе, Чеберко вышел на замену, пока без Сватка
Состоялись очередные матчи американской лиги
Состоялись очередные матчи лиги MLS. «Интер Майами» победил «Нэшвилл» со счетом 2:0. Украинец Сергей Кривцов вышел в центре защиты с Серхио Бускетсом и отыграл полный матч. Лео Месси и Луис Суарес пропускали игру из-за участия в Кубке Америки, а Жорди Альба тоже вышел в основе и отличился голом.
«Коламбус Крю» Евгения Чеберко разгромил «Нью-Ингленд Революшн» со счетом 5:1, украинец появился на поле на 69 минуте.
«Остин» уступил «Спортингу Канзас-Сити» со счётом 0:2. Александр Cваток не мог участвовать в матче, поскольку его контракт с «Остином» начинает действовать только 1 июля.
MLS. 30 июня
Нэшвилл – Интер Майами –1:2
Голы: Мухтар, 73, пен – Фрей, 40, Альба, 44
Нью-Ингленд Революшн –Коламбус Крю – 1:5
Голы: Боатенг, 9 – Эрнандес, 17, Арфстен, 42, Росси, 45+2, Камачо, 72, Морейро, 79
Спортинг Канзас-Сити – Остин – 2:0
Голы: Лейболд, 26, Африфа, 69
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