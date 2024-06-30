Украинцы в MLS: Кривцов в основе, Чеберко вышел на замену, пока без Сватка

Состоялись очередные матчи лиги MLS. «Интер Майами» победил «Нэшвилл» со счетом 2:0. Украинец Сергей Кривцов вышел в центре защиты с Серхио Бускетсом и отыграл полный матч. Лео Месси и Луис Суарес пропускали игру из-за участия в Кубке Америки, а Жорди Альба тоже вышел в основе и отличился голом.

«Коламбус Крю» Евгения Чеберко разгромил «Нью-Ингленд Революшн» со счетом 5:1, украинец появился на поле на 69 минуте.

«Остин» уступил «Спортингу Канзас-Сити» со счётом 0:2. Александр Cваток не мог участвовать в матче, поскольку его контракт с «Остином» начинает действовать только 1 июля.

MLS. 30 июня

Нэшвилл – Интер Майами –1:2

Голы: Мухтар, 73, пен – Фрей, 40, Альба, 44

Нью-Ингленд Революшн –Коламбус Крю –​ 1:5

Голы: Боатенг, 9 – Эрнандес, 17, Арфстен, 42, Росси, 45+2, Камачо, 72, Морейро, 79

Спортинг Канзас-Сити –​ Остин –​ 2:0

Голы: Лейболд, 26, Африфа, 69

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