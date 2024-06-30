Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Необходимо признать свою вину»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2024, в котором его команда уступила Швейцарии 0:2.

«Необходимо признать свою вину, взять на себя ответственность и извиниться.

Мы так и не включились в игру, нам приходится смириться с этим и отдать должное Швейцарии, которая показала великолепную игру. Но мы должны были действовать намного лучше», – сказал Доннарумма.

В четвертьфинале Швейцария будет играть против победителя матча Англия – Словакия.