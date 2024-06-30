Чемпионат Европы30 июня 2024, 01:59 | Обновлено 30 июня 2024, 03:30
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Джанлуиджи ДОННАРУММА: «Необходимо признать свою вину»
Голкипер сборной Италии прокомментровал поражение от Швейцарии
30 июня 2024, 01:59 | Обновлено 30 июня 2024, 03:30
256
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Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма поделился впечатлениями от матча 1/8 финала Евро-2024, в котором его команда уступила Швейцарии 0:2.
«Необходимо признать свою вину, взять на себя ответственность и извиниться.
Мы так и не включились в игру, нам приходится смириться с этим и отдать должное Швейцарии, которая показала великолепную игру. Но мы должны были действовать намного лучше», – сказал Доннарумма.
В четвертьфинале Швейцария будет играть против победителя матча Англия – Словакия.
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