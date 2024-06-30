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  4. Мусиала забил третий гол на Евро. Он догнал в списке бомбардиров грузина
Чемпионат Европы
30 июня 2024, 01:40 | Обновлено 30 июня 2024, 01:47
33
0

Мусиала забил третий гол на Евро. Он догнал в списке бомбардиров грузина

Три гола также забил Жорж Микаутадзе

30 июня 2024, 01:40 | Обновлено 30 июня 2024, 01:47
33
0
Мусиала забил третий гол на Евро. Он догнал в списке бомбардиров грузина
УЕФА. Джамал Мусиала

Закончился поединок 1/8 финала Евро-2024, в котором играли сборные Германии и Дании. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу немцев, а второй гол забил Джамал Мусиала.

Для немецкого вингера гол стал третьим на Евро-2024 (ранее Джамал забивал Шотландии и Венгрии). По этому показателю немец вышел в лидеры списка бомбардиров, но делит первое-второе места с грузином Жоржем Микаутадзе, также на данный момент отличившимся трижды.

Лучшие бомбардиры Евро-2024 на текущий момент:

  • Джамал Мусиала (Германия) – 3 гола
  • Жорж Микаутаде (Грузия) – 3 гола
  • Коди Гакпо (Нидерланды) – 2 гола
  • Резван Марин (Румыния) – 2 гола
  • Кай Гаверц (Германия) – 2 гола
  • Никлас Фюлькруг (Германия) – 2 гола
  • Иван Шранц (Словакия) – 2 гола
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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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