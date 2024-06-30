Чемпионат Европы30 июня 2024, 01:40 | Обновлено 30 июня 2024, 01:47
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Мусиала забил третий гол на Евро. Он догнал в списке бомбардиров грузина
Три гола также забил Жорж Микаутадзе
30 июня 2024, 01:40 | Обновлено 30 июня 2024, 01:47
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Закончился поединок 1/8 финала Евро-2024, в котором играли сборные Германии и Дании. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу немцев, а второй гол забил Джамал Мусиала.
Для немецкого вингера гол стал третьим на Евро-2024 (ранее Джамал забивал Шотландии и Венгрии). По этому показателю немец вышел в лидеры списка бомбардиров, но делит первое-второе места с грузином Жоржем Микаутадзе, также на данный момент отличившимся трижды.
Лучшие бомбардиры Евро-2024 на текущий момент:
- Джамал Мусиала (Германия) – 3 гола
- Жорж Микаутаде (Грузия) – 3 гола
- Коди Гакпо (Нидерланды) – 2 гола
- Резван Марин (Румыния) – 2 гола
- Кай Гаверц (Германия) – 2 гола
- Никлас Фюлькруг (Германия) – 2 гола
- Иван Шранц (Словакия) – 2 гола
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