Мусиала забил третий гол на Евро. Он догнал в списке бомбардиров грузина

Закончился поединок 1/8 финала Евро-2024, в котором играли сборные Германии и Дании. Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу немцев, а второй гол забил Джамал Мусиала.

Для немецкого вингера гол стал третьим на Евро-2024 (ранее Джамал забивал Шотландии и Венгрии). По этому показателю немец вышел в лидеры списка бомбардиров, но делит первое-второе места с грузином Жоржем Микаутадзе, также на данный момент отличившимся трижды.

Лучшие бомбардиры Евро-2024 на текущий момент: