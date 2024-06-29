Чемпионат Европы29 июня 2024, 23:10 |
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Полузащитник сборной Италии: «Отправляемся домой вполне заслуженно»
Бриан Кристанте – о поражении от Швейцарии
29 июня 2024, 23:10 |
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Полузащитник сборной Италии Бриан Кристанте признался, что его команда заслуженно проиграла Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2024.
«Они доминировали над нами в физическом плане и в организации игры. Пока рано делать выводы, мы заслуженно покидаем турнир. Теперь нам нужно проветрить мозги и начать следующий сезон с другим настроем и энергией.
Когда видишь, что разница в организации и игре настолько велика, энергия пропадает. Мы отправляемся домой, и вполне заслуженно», – сказал Кристанте.
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Комментарии 2
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Оце я розумію правдива оцінка своєї гри, не то що наші "мажори", коли їх возять мордою по газону, а вони не признають своєї немічі...
Достойно принял поражение,молодец макаронник.В отличии от наших балаболов кожаного мяча не скулит типа мы не заслужили такого и не заявляет что соперник обыграл нас совершенно случайно.
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