Полузащитник сборной Италии: «Отправляемся домой вполне заслуженно»

Полузащитник сборной Италии Бриан Кристанте признался, что его команда заслуженно проиграла Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Они доминировали над нами в физическом плане и в организации игры. Пока рано делать выводы, мы заслуженно покидаем турнир. Теперь нам нужно проветрить мозги и начать следующий сезон с другим настроем и энергией.

Когда видишь, что разница в организации и игре настолько велика, энергия пропадает. Мы отправляемся домой, и вполне заслуженно», – сказал Кристанте.