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  4. Полузащитник сборной Италии: «Отправляемся домой вполне заслуженно»
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 23:10 |
900
2

Полузащитник сборной Италии: «Отправляемся домой вполне заслуженно»

Бриан Кристанте – о поражении от Швейцарии

29 июня 2024, 23:10 |
900
2
Полузащитник сборной Италии: «Отправляемся домой вполне заслуженно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Италии Бриан Кристанте признался, что его команда заслуженно проиграла Швейцарии (0:2) в матче 1/8 финала Евро-2024.

«Они доминировали над нами в физическом плане и в организации игры. Пока рано делать выводы, мы заслуженно покидаем турнир. Теперь нам нужно проветрить мозги и начать следующий сезон с другим настроем и энергией.

Когда видишь, что разница в организации и игре настолько велика, энергия пропадает. Мы отправляемся домой, и вполне заслуженно», – сказал Кристанте.

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Бриан Кристанте сборная Италии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Швейцария - Италия
Владимир Клепач Источник: УЕФА
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Комментарии 2
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vbrjkf
Оце я розумію правдива оцінка своєї гри, не то що наші "мажори", коли їх возять мордою по газону, а вони не признають своєї немічі...
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0
inspekcha85
Достойно принял поражение,молодец макаронник.В отличии от наших балаболов кожаного мяча не скулит типа мы не заслужили  такого и не заявляет что соперник обыграл нас  совершенно случайно.
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