Чемпионат Европы29 июня 2024, 23:05 |
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Матч 1/8 финала Евро-2024 Германия – Дания возобновлен!
Игра была приостановлена из-за непогоды
29 июня 2024, 23:05 |
2218
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29 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.
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На 36-й минуте матч был приостановлен из-за непогоды. В Дортмунде началась гроза.
В 23:00 матч был возобновлен. Команды доиграют первый тайм.
Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.
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