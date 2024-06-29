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  4. Матч 1/8 финала Евро-2024 Германия – Дания возобновлен!
Чемпионат Европы
29 июня 2024, 23:05 |
2218
0

Матч 1/8 финала Евро-2024 Германия – Дания возобновлен!

Игра была приостановлена из-за непогоды

29 июня 2024, 23:05 |
2218
0
Матч 1/8 финала Евро-2024 Германия – Дания возобновлен!
Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 36-й минуте матч был приостановлен из-за непогоды. В Дортмунде началась гроза.

В 23:00 матч был возобновлен. Команды доиграют первый тайм.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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