29 июня в немецком Дортмунде проходит матч 1/8 финала Евро-2024 между сборными Германии и Дании.

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На 36-й минуте матч был приостановлен из-за непогоды. В Дортмунде началась гроза.

В 23:00 матч был возобновлен. Команды доиграют первый тайм.

Победитель этого матча в четвертьфинале турнира сыграет с победителем поединка Испания – Грузия.