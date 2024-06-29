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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 21:55 | Обновлено 29 июня 2024, 22:42
837
0

Италия повторила судьбу двух предыдущих чемпионов Европы

Скуадра адзурра, как и Португалия с Испанией, выбыла в 1/8 финала

29 июня 2024, 21:55 | Обновлено 29 июня 2024, 22:42
837
0
Италия повторила судьбу двух предыдущих чемпионов Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

29 июня состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии.

Скуадра адзурра, которая выступала на Евро-2024 в статусе действующих чемпионов Европы, повторила судьбу двух предыдущих победителей. Напомним, что Португалия проиграла в 1/8 финала Бельгии на Евро-2020, а Испания – Италии на Евро-2016.

Отметим, что Швейцария забила чемпионам Европы два безответных гола и в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.

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сборная Италии по футболу сборная Швейцарии по футболу Евро-2024 Швейцария - Италия
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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