Италия повторила судьбу двух предыдущих чемпионов Европы

29 июня состоялся матч 1/8 финала чемпионата Европы 2024 между сборными Швейцарии и Италии.

Скуадра адзурра, которая выступала на Евро-2024 в статусе действующих чемпионов Европы, повторила судьбу двух предыдущих победителей. Напомним, что Португалия проиграла в 1/8 финала Бельгии на Евро-2020, а Испания – Италии на Евро-2016.

Отметим, что Швейцария забила чемпионам Европы два безответных гола и в 1/4 финала сразится с Англией или Словакией, которые сыграют в воскресенье.