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Сборная УКРАИНЫ
29 июня 2024, 17:42 | Обновлено 29 июня 2024, 18:00
827
0

Мартин КИОУН: «Я не видел такой агрессии у Миколенко в Эвертоне»

Бывший защитник Арсенала сравнил игру Виталия за клуб и сборную

29 июня 2024, 17:42 | Обновлено 29 июня 2024, 18:00
827
0
Мартин КИОУН: «Я не видел такой агрессии у Миколенко в Эвертоне»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Бывший защитник Арсенала Мартин Киоун сравнил игру Виталия Миколенко за клуб и сборную.

«Он, безусловно, играл с большей агрессией, чем я видел его в этом сезоне за Эвертон», – приводятся слова Киуна порталом Goodison News.

Из-за травмы защитник сыграл всего в одном матче сборной Украины на чемпионате Европы-2024 – против Бельгии (0:0) в третьем туре. На 58-й минуте Виталий был заменён из-за дискомфорта.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Виталий Миколенко Украина - Бельгия Мартин Киоун
Алексей Тиньков Источник: Goodison news
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