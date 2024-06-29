Сборная УКРАИНЫ29 июня 2024, 17:42 | Обновлено 29 июня 2024, 18:00
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Мартин КИОУН: «Я не видел такой агрессии у Миколенко в Эвертоне»
Бывший защитник Арсенала сравнил игру Виталия за клуб и сборную
29 июня 2024, 17:42 | Обновлено 29 июня 2024, 18:00
827
0
Бывший защитник Арсенала Мартин Киоун сравнил игру Виталия Миколенко за клуб и сборную.
«Он, безусловно, играл с большей агрессией, чем я видел его в этом сезоне за Эвертон», – приводятся слова Киуна порталом Goodison News.
Из-за травмы защитник сыграл всего в одном матче сборной Украины на чемпионате Европы-2024 – против Бельгии (0:0) в третьем туре. На 58-й минуте Виталий был заменён из-за дискомфорта.
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