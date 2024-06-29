Мартин КИОУН: «Я не видел такой агрессии у Миколенко в Эвертоне»

Бывший защитник Арсенала Мартин Киоун сравнил игру Виталия Миколенко за клуб и сборную.

«Он, безусловно, играл с большей агрессией, чем я видел его в этом сезоне за Эвертон», – приводятся слова Киуна порталом Goodison News.

Из-за травмы защитник сыграл всего в одном матче сборной Украины на чемпионате Европы-2024 – против Бельгии (0:0) в третьем туре. На 58-й минуте Виталий был заменён из-за дискомфорта.