Сабо назвал украинцев, которые его разочаровали в матче против Бельгии

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о решающем матче с бельгийцами.

«Не нахожу ответа на вопрос, почему наша сборная начинает что-то создавать только во втором тайме?! Ответ очевидно знают тренеры, но пока не спешат озвучить его. Несмотря на хвалебные слова, у нас в линии атаки нет игроков, которые бы соответствовали уровню турнира. Голевые моменты нам давались с большим трудом, с бельгийцами из игры выпадали Шапаренко, Судаков, Довбик», – сказал Сабо.