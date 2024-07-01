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  4. Сабо назвал украинцев, которые его разочаровали в матче против Бельгии
Чемпионат Европы
01 июля 2024, 00:44 |
312
0

Сабо назвал украинцев, которые его разочаровали в матче против Бельгии

Экс-наставника главной команды страны не впечатлила игра Шапаренко, Довбика и Судакова

01 июля 2024, 00:44 |
312
0
Сабо назвал украинцев, которые его разочаровали в матче против Бельгии
Йожеф Сабо

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Бывший наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о решающем матче с бельгийцами.

«Не нахожу ответа на вопрос, почему наша сборная начинает что-то создавать только во втором тайме?! Ответ очевидно знают тренеры, но пока не спешат озвучить его. Несмотря на хвалебные слова, у нас в линии атаки нет игроков, которые бы соответствовали уровню турнира. Голевые моменты нам давались с большим трудом, с бельгийцами из игры выпадали Шапаренко, Судаков, Довбик», – сказал Сабо.

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Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Дмитро Олійник Источник: Footboom
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