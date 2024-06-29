Юрий ВЕРНИДУБ: «Первый сбор? Очень много беговой работы»

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о том, как прошел первый предсезонный сбор команды:

– Юрий Николаевич, которым вышел первый летний сбор для «Кривбасса»?

– Все запланированное мы выполнили. 10-дневный период подготовки получился нелегким для ребят. Очень много было беговой работы. С мячами начали больше заниматься только в последние два дня, ведь готовились к «Ингульцу».

– Что касается первого спарринга, в котором вы победили «Ингулец». Довольны ли его итогами?

– Я очень доволен тем, как команда провела сегодняшний матч. Победили, слава Богу, что без травм. Двигаемся дальше. Завтра – последний день первого сбора. После чего команда один день отдохнет. А уже 1 июля отправимся на второй сбор в Словению, где у нас запланировано еще больше работы и интересных контрольных матчей.