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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 14:05 |
203
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Первый сбор? Очень много беговой работы»

Тренер «Кривбасса» – о подготовке к новому сезону

29 июня 2024, 14:05 |
203
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Первый сбор? Очень много беговой работы»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о том, как прошел первый предсезонный сбор команды:

– Юрий Николаевич, которым вышел первый летний сбор для «Кривбасса»?
– Все запланированное мы выполнили. 10-дневный период подготовки получился нелегким для ребят. Очень много было беговой работы. С мячами начали больше заниматься только в последние два дня, ведь готовились к «Ингульцу».

– Что касается первого спарринга, в котором вы победили «Ингулец». Довольны ли его итогами?
– Я очень доволен тем, как команда провела сегодняшний матч. Победили, слава Богу, что без травм. Двигаемся дальше. Завтра – последний день первого сбора. После чего команда один день отдохнет. А уже 1 июля отправимся на второй сбор в Словению, где у нас запланировано еще больше работы и интересных контрольных матчей.

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы
Олег Дидух Источник: ФК Кривбасс
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