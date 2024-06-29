Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины заслуживала быть дальше на Евро»
Сборная УКРАИНЫ
29 июня 2024, 12:48 | Обновлено 29 июня 2024, 13:04
403
3

Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины заслуживала быть дальше на Евро»

Команде не хватило 4 очков для выхода

29 июня 2024, 12:48 | Обновлено 29 июня 2024, 13:04
403
3
Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины заслуживала быть дальше на Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник Виталий Миколенко разочарован вылетом сборной Украины с Евро-2024, однако убежден, что каждый игрок отдал все силы на турнире.

«С Бельгией сыграли 0:0, и это первый наш матч в истории на Евро без пропущенных голов. Хоть что-то хорошее, но я разочарован, конечно. Если не считать первый матч, то далее мы сыграли достойно и мы заслужили выйти дальше».

«Но это лирика, а мы едем домой. Хочу сказать, что горжусь нашей командой. Я видел, как у Саши Тымчика была судорога, но он все равно играл, шел в атаку...».

«Мы выжимали из себя все. Я уже с 6-й минуты матча с Бельгией смотрел на табло, потому что мне было физически очень тяжело. После травмы и после лечения мне было тяжеловато, если честно», – сказал Миколенко.

Команда набрала 4 очка, но не вышла из группы.

По теме:
Гиорги МАМАРДАШВИЛИ: «Хвича лучше, чем вся Испания»
Начо ФЕРНАНДЕС: «Против Грузии будет сложно»
Анатолий ТРУБИН: «Это было особенное Евро для меня»
сборная Украины по футболу Виталий Миколенко Евро-2024
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Футбол | 29 июня 2024, 00:06 0
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро
Легендарный футболист сборной Англии отреагировал на вылет Украины с Евро

Гари Линекер посочувствовал украинской сборной

Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
Бокс | 29 июня 2024, 03:01 0
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником
Не Льюис. Майк Тайсон признался, кто для него был самым тяжелым соперником

«Железный Майк» высоко оценил Эвандера Холифилда

Шанс для Трубина. Бенфика отпустила аргентинского игрока на Олимпиаду
Футбол | 29.06.2024, 12:28
Шанс для Трубина. Бенфика отпустила аргентинского игрока на Олимпиаду
Шанс для Трубина. Бенфика отпустила аргентинского игрока на Олимпиаду
Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
Футбол | 29.06.2024, 09:10
Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024
Футбол | 28.06.2024, 19:11
Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024
Два украинца вошли в сборную худших игроков группового этапа Евро-2024
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nick07
всі команди які заслуговували грають в 1/8.
Значить ви не заслужили, хоча до Миколенка тут питань найменше
Ответить
+2
osokor
Хто ж вам лікар? Як нема розуму, то й на базарі не купиш! Одним словом, як і всі зелені покидьки, зажерлись...
Ответить
+2
Умник
Нет, будете командой, будете дальше на евро.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
27.06.2024, 09:49 7
Бокс
Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
27.06.2024, 19:06 7
Футбол
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
29.06.2024, 07:45 8
Футбол
Фьюри и Джошуа договорились о бое. Стали известны детали
Фьюри и Джошуа договорились о бое. Стали известны детали
27.06.2024, 09:38 7
Бокс
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
27.06.2024, 11:34 20
Футбол
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
Украинки узнали соперниц в основной сетке Уимблдона-2024
28.06.2024, 12:26 45
Теннис
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
28.06.2024, 07:20 20
Футбол
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
27.06.2024, 22:12 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем