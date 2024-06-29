Виталий МИКОЛЕНКО: «Сборная Украины заслуживала быть дальше на Евро»

Защитник Виталий Миколенко разочарован вылетом сборной Украины с Евро-2024, однако убежден, что каждый игрок отдал все силы на турнире.

«С Бельгией сыграли 0:0, и это первый наш матч в истории на Евро без пропущенных голов. Хоть что-то хорошее, но я разочарован, конечно. Если не считать первый матч, то далее мы сыграли достойно и мы заслужили выйти дальше».

«Но это лирика, а мы едем домой. Хочу сказать, что горжусь нашей командой. Я видел, как у Саши Тымчика была судорога, но он все равно играл, шел в атаку...».

«Мы выжимали из себя все. Я уже с 6-й минуты матча с Бельгией смотрел на табло, потому что мне было физически очень тяжело. После травмы и после лечения мне было тяжеловато, если честно», – сказал Миколенко.

Команда набрала 4 очка, но не вышла из группы.