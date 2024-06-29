Моуриньо хочет видеть в Фенербахче хавбека Ювентуса

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо хочет видеть в своей команде полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

По его информации, прямых контактов между клубами по поводу возможного трансфера еще не было. Ожидается, что «Ювентус» потребует за своего игрока 14-15 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось о том, что Маккенни может перейти в «Астон Виллу» как часть сделки по трансферу Дугласа Луиса. В сезоне 2023/2024 на счету 25-летнего американца 10 ассистов в 40 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.