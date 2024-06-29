Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо хочет видеть в Фенербахче хавбека Ювентуса
Турция
29 июня 2024, 11:21 |
372
0

Моуриньо хочет видеть в Фенербахче хавбека Ювентуса

Вестон Маккенни может продолжить карьеру в Турции

29 июня 2024, 11:21 |
372
0
Моуриньо хочет видеть в Фенербахче хавбека Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэстон Маккенни

Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо хочет видеть в своей команде полузащитника «Ювентуса» Уэстона Маккенни. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла.

По его информации, прямых контактов между клубами по поводу возможного трансфера еще не было. Ожидается, что «Ювентус» потребует за своего игрока 14-15 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось о том, что Маккенни может перейти в «Астон Виллу» как часть сделки по трансферу Дугласа Луиса. В сезоне 2023/2024 на счету 25-летнего американца 10 ассистов в 40 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продал вингера в Галатасарай
ОФИЦИАЛЬНО. Аталанта подписала одноклубника Миколенко
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла подписала финалиста Лиги чемпионов
Жозе Моуриньо Фенербахче Уэстон Маккенни Ювентус трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Бокс | 29 июня 2024, 08:49 2
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF
Фьюри и Аль-Шейх обратились к Усику после его отказа от титула IBF

Реванш между Тайсоном и Александром состоится 21 декабря 2024 года

Швейцария – Италия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 29 июня 2024, 07:15 2
Швейцария – Италия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Швейцария – Италия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Команда Спаллетти, пока что, только разочаровывает на турнире в Германии

Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Футбол | 29.06.2024, 07:11
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
Назван главный претендент на Золотой мяч после группового этапа Евро-2024
ФОТО. Сборной Украины в 2024 году осталось провести 6 матчей
Футбол | 28.06.2024, 18:11
ФОТО. Сборной Украины в 2024 году осталось провести 6 матчей
ФОТО. Сборной Украины в 2024 году осталось провести 6 матчей
Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
Футбол | 29.06.2024, 09:10
Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
Грустные рекорды Украины, мощная Испания. Хит-парад группового этапа Евро
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
Известна реация Фьюри на то, что реванш с Усиком пройдет без пояса IBF
27.06.2024, 22:12 2
Бокс
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
27.06.2024, 09:49 7
Бокс
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
28.06.2024, 07:01 3
Футбол
Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
Сабо рассказал, почему сборная Украины провалилась на Евро-2024
27.06.2024, 19:06 7
Футбол
Фьюри и Джошуа договорились о бое. Стали известны детали
Фьюри и Джошуа договорились о бое. Стали известны детали
27.06.2024, 09:38 7
Бокс
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
Джошуа сделал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри
27.06.2024, 18:44 2
Бокс
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
27.06.2024, 10:24 83
Футбол
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
29.06.2024, 07:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем