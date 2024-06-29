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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 09:25 |
173
0

Защитник сборной Бельгии: «Знаем, как доставить проблемы французам»

Тимоти Кастань – о матче 1/8 финала Евро-2024

29 июня 2024, 09:25 |
173
0
Защитник сборной Бельгии: «Знаем, как доставить проблемы французам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимоти Кастань

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Франции (1 июля, 19:00):

«Я не скажу, что это будет реванш полуфинала ЧМ-2018. Но это будет хороший матч. Наша команда любит такие игры.

Нам нужно будет подготовиться к определенным моментам, таким, как скорости французов, но мы знаем, как можно будет доставить им проблемы. Потому что они оставляют свободные зоны, а у нас есть Кевин Де Брейне с Ромелу Лукаку на острие, которые могут им навредить».

Ранее Кастань заявил, что матч против Украины был самым тяжелым на групповом этапе.

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Тимоти Кастань сборная Бельгии по футболу сборная Франции по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: RTBF
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