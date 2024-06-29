Защитник сборной Бельгии: «Знаем, как доставить проблемы французам»

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Евро-2024 против Франции (1 июля, 19:00):

«Я не скажу, что это будет реванш полуфинала ЧМ-2018. Но это будет хороший матч. Наша команда любит такие игры.

Нам нужно будет подготовиться к определенным моментам, таким, как скорости французов, но мы знаем, как можно будет доставить им проблемы. Потому что они оставляют свободные зоны, а у нас есть Кевин Де Брейне с Ромелу Лукаку на острие, которые могут им навредить».

Ранее Кастань заявил, что матч против Украины был самым тяжелым на групповом этапе.