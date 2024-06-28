Защитник сборной Бельгии: «Матч с Украиной был самым сложным»

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань поделился впечатлениями от матча третьего тура Евро-2024 против Украины (ничья 0:0):

«Матч с Украиной был сложным, они в хорошей форме. Из трех матчей этот был, пожалуй, самым сложным. Мы не создали достаточного количества моментов по сравнению с двумя предыдущими поединками.

Нам нужно поработать над некоторыми вещами и в следующий раз сыграть лучше. Мы знали, что это команда с хорошими игроками и высоким уровнем игры. На таких турнирах нужно всегда быть осторожным.

Мы сыграли на ноль второй раз, это уже хорошо, но мы должны создавать больше моментов, потому что в матче с Украиной их было мало».