Александр ЗИНЧЕНКО: «Очень досадно. Сами виноваты»

Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко написал пост в Instagram.

Футболист подвел итог выступления сине-желтой команды на Евро-2024:

«Очень досадно. Сами виноваты. Благодарю каждого, кто поддерживал все время и верил до конца».

Сборная Украины набрала 4 очка в группе E и заняла последнее место, не сумев выйти в 1/8 финала.