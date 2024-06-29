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Чемпионат Европы
29 июня 2024, 05:23 | Обновлено 29 июня 2024, 05:49
37
0

Александр ЗИНЧЕНКО: «Очень досадно. Сами виноваты»

Защитник сборной Украины подвел итоги выступления команды на Евро-2024

29 июня 2024, 05:23 | Обновлено 29 июня 2024, 05:49
37
0
Александр ЗИНЧЕНКО: «Очень досадно. Сами виноваты»
Instagram. Александр Зинченко

Левый защитник сборной Украины Александр Зинченко написал пост в Instagram.

Футболист подвел итог выступления сине-желтой команды на Евро-2024:

«Очень досадно. Сами виноваты. Благодарю каждого, кто поддерживал все время и верил до конца».

Сборная Украины набрала 4 очка в группе E и заняла последнее место, не сумев выйти в 1/8 финала.

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Николай Степанюк Источник: Instagram
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