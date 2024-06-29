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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 04:53 | Обновлено 29 июня 2024, 05:22
19
0

Рух проведет учебно-тренировочные сборы в Словении на высоте 1500 метров

Соперниками Руха в спаррингах станут Штурм, Хайдук и Лутон Таун

29 июня 2024, 04:53 | Обновлено 29 июня 2024, 05:22
19
0
Рух проведет учебно-тренировочные сборы в Словении на высоте 1500 метров
Рогли, Словения

Львовский клуб Рух выбрал интересное место для летней подготовки к новому сезону УПЛ.

С 30 июня по 20 июля львовский клуб проведет предсезонный сбор в словенском Рогли на высоте 1500 метров.

В той же локации несколько олимпийских сборных разных стран по игровым видам спорта будут готовиться к Играм-2024 в Париже.

По информации ТаТоТаке, Рух запланировал 8 контрольных матчей. Среди соперников – австрийский Штурм, хорватский Хайдук и английский Лутон Таун. Спарринг львовян с клубом Чемпионшипа состоится 16 июля.

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Рух Львов учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу ТаТоТаке Словения товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Штурм Грац Хайдук Сплит Лутон Таун
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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