Рух проведет учебно-тренировочные сборы в Словении на высоте 1500 метров

Львовский клуб Рух выбрал интересное место для летней подготовки к новому сезону УПЛ.

С 30 июня по 20 июля львовский клуб проведет предсезонный сбор в словенском Рогли на высоте 1500 метров.

В той же локации несколько олимпийских сборных разных стран по игровым видам спорта будут готовиться к Играм-2024 в Париже.

По информации ТаТоТаке, Рух запланировал 8 контрольных матчей. Среди соперников – австрийский Штурм, хорватский Хайдук и английский Лутон Таун. Спарринг львовян с клубом Чемпионшипа состоится 16 июля.