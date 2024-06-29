Рух проведет учебно-тренировочные сборы в Словении на высоте 1500 метров
Соперниками Руха в спаррингах станут Штурм, Хайдук и Лутон Таун
Львовский клуб Рух выбрал интересное место для летней подготовки к новому сезону УПЛ.
С 30 июня по 20 июля львовский клуб проведет предсезонный сбор в словенском Рогли на высоте 1500 метров.
В той же локации несколько олимпийских сборных разных стран по игровым видам спорта будут готовиться к Играм-2024 в Париже.
По информации ТаТоТаке, Рух запланировал 8 контрольных матчей. Среди соперников – австрийский Штурм, хорватский Хайдук и английский Лутон Таун. Спарринг львовян с клубом Чемпионшипа состоится 16 июля.
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