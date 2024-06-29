ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник продлил контракт с Металлистом 1925

Воспитанник «Металлиста 1925» Руслан Ткаченко продлил контракт с клубом еще на три года.

Новое соглашение между молодым футболистом и клубом Первой лиги будет действовать три сезона, до 30 июня 2027 года.

Руслан Ткаченко родился 16 августа 2006 в Харькове, в футболке клуба играл в чемпионатах ДЮФЛУ.

После начала полномасштабной войны год провел в Польше, вернулся прошлым летом и за сезон 2023/24 провел 27 матчей за юношескую команду.

В составе основной команды клуба провел 1 поединок, дебютировав в матче Кубка Украины против Ворсклы.