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Украина. Первая лига
29 июня 2024, 04:23 | Обновлено 29 июня 2024, 04:28
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ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник продлил контракт с Металлистом 1925

Руслан Ткаченко подписал новое соглашение на три года

29 июня 2024, 04:23 | Обновлено 29 июня 2024, 04:28
90
0
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник продлил контракт с Металлистом 1925
Металлист 1925. Руслан Ткаченко

Воспитанник «Металлиста 1925» Руслан Ткаченко продлил контракт с клубом еще на три года.

Новое соглашение между молодым футболистом и клубом Первой лиги будет действовать три сезона, до 30 июня 2027 года.

Руслан Ткаченко родился 16 августа 2006 в Харькове, в футболке клуба играл в чемпионатах ДЮФЛУ.

После начала полномасштабной войны год провел в Польше, вернулся прошлым летом и за сезон 2023/24 провел 27 матчей за юношескую команду.

В составе основной команды клуба провел 1 поединок, дебютировав в матче Кубка Украины против Ворсклы.

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Металлист 1925 чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины продление контракта
Николай Степанюк Источник: ФК Металлист 1925
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