ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник продлил контракт с Металлистом 1925
Руслан Ткаченко подписал новое соглашение на три года
Воспитанник «Металлиста 1925» Руслан Ткаченко продлил контракт с клубом еще на три года.
Новое соглашение между молодым футболистом и клубом Первой лиги будет действовать три сезона, до 30 июня 2027 года.
Руслан Ткаченко родился 16 августа 2006 в Харькове, в футболке клуба играл в чемпионатах ДЮФЛУ.
После начала полномасштабной войны год провел в Польше, вернулся прошлым летом и за сезон 2023/24 провел 27 матчей за юношескую команду.
В составе основной команды клуба провел 1 поединок, дебютировав в матче Кубка Украины против Ворсклы.
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