Жан ТРОНТЕЛЬ: «Заря – это большой клуб с европейскими традициями»

Новичок «Зари» Жан Тронтель дал первое интервью в футболке луганского клуба.

«Прежде всего, я очень рад быть здесь, присоединиться к такому сильному клубу в Украине, как «Заря». Сейчас я еще не успел пообщаться со всеми ребятами, потому что приехал только вчера вечером.

Я знаю, что «Заря» — это большой клуб с европейскими традициями. Готов работать и помогать команде. Я следил за выступлениями «Зари» в Лиге Конференций. Смотрел игру против «Гента». Все говорили, что «Заря» — хорошая команда, и часто играет в еврокубках.

Мы говорим на одном языке с тренером Младеном Бартуловичем и игроками Петаром Мичиным и Яковом Башичем. Думаю, они помогут мне лучше понять команду, партнеров, легче и быстрее адаптироваться. Уже разговаривал с Петаром, сейчас пообщаюсь с тренерами. Поэтому, думаю, все будет отлично.

Чаще я играю на позиции правого защитника. Но также могу сыграть центрального защитника и справа в полузащите. Очень хочу сыграть как можно больше минут, помогать побеждать для того, чтобы быть лучше, чем мы сейчас есть. Ну и, конечно, занять место где-то наверху турнирной таблицы».

24-летний игрок ранее защищал цвета клуба «Мура» Словения. До этого выступал в клубе «Браво» Любляна. На его счету 132 матча, 2 гола и 14 результативных передач.