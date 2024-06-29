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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 03:23 | Обновлено 29 июня 2024, 03:47
38
0

Ровенский Верес назначил нового тренера по физподготовке

Новым тренером по физической подготовке футболистов стал Максим Козлюк

29 июня 2024, 03:23 | Обновлено 29 июня 2024, 03:47
38
0
Ровенский Верес назначил нового тренера по физподготовке
ФК Верес Ровно. Максим Козлюк

В тренерском штабе ровенского Вереса – кадровое пополнение.

Новым тренером по физической подготовке футболистов стал Максим Козлюк.

Максим Козлюк родился 4 апреля 1993 года в Бердичеве Житомирской области. Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.

Имеет тренерский B-диплом УЕФА. Ранее работал тренером по физической подготовке Динамо Киев U-19 и Кривбасс Кривой Рог U-19.

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Верес Ровно назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанюк Источник: ФК Верес
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