Украина. Премьер лига29 июня 2024, 03:23 | Обновлено 29 июня 2024, 03:47
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Ровенский Верес назначил нового тренера по физподготовке
Новым тренером по физической подготовке футболистов стал Максим Козлюк
29 июня 2024, 03:23 | Обновлено 29 июня 2024, 03:47
38
0
В тренерском штабе ровенского Вереса – кадровое пополнение.
Новым тренером по физической подготовке футболистов стал Максим Козлюк.
Максим Козлюк родился 4 апреля 1993 года в Бердичеве Житомирской области. Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины.
Имеет тренерский B-диплом УЕФА. Ранее работал тренером по физической подготовке Динамо Киев U-19 и Кривбасс Кривой Рог U-19.
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