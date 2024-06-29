МОРОЗ: «Сказалась акклиматизация. Я не видел у ребят футбольной агрессии»

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Юрий Мороз подвел итоги выступления команды на международном турнире в Японии.

Юношеская сборная Украины, которая готовится к квалификационному раунду Евро-2025 U-17, провела сбор, во время которого выступила на проходившем в Японии международном турнире Dream Cup 2024.

После возвращения в Украину наставник сине-желтых Юрий Мороз подвел итоги этого сбора:

«Те игроки, которых мы взяли на турнир, должны соответствовать уровню сборной. Да, ребята старались, но чего-то не хватало. Возможно, сказалась акклиматизация, но факт остается фактом: команда проигрывала большинство единоборств, я не видел у ребят футбольной агрессии.

Впрочем, есть и положительные моменты. Есть немало исполнителей, которые произвели благоприятное впечатление. Надеюсь, что в дальнейшем, если, конечно, эти игроки будут прогрессировать, они будут привлекаться в сборную.

Относительно уровня соперников мне все понравилось. Сборные были с разных континентов, со своим видением футбола. Наши футболисты, впервые находившиеся в сборной, увидели уровень игры, где все на порядок быстрее, чем во внутренних соревнованиях, и требования гораздо выше. Уверен, что после этого сбора у многих наших ребят отношение к тренировочному процессу, футбольному профессионализму изменится. Многие наши футболисты извлекли огромный урок в том плане, как нужно готовиться к выступлениям за сборную Украины.

Сейчас мне как тренеру нужно еще более тщательно искать игроков. Не скажу, что этот возраст слаб, но потенциал необходим. До старта квалификационного раунда осталось не так уж много времени. У нас еще предстоит один сбор, и на нем тренерскому штабу необходимо определяться с остовом сборной на официальные поединки. Пусть это будет сигналом для многих футболистов».