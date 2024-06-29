Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МОРОЗ: «Сказалась акклиматизация. Я не видел у ребят футбольной агрессии»
Молодежные турниры
29 июня 2024, 02:23 | Обновлено 29 июня 2024, 02:49
110
0

МОРОЗ: «Сказалась акклиматизация. Я не видел у ребят футбольной агрессии»

Украина U-16 заняла последнее 4-е место на турнире Dream Cup в Японии

29 июня 2024, 02:23 | Обновлено 29 июня 2024, 02:49
110
0
МОРОЗ: «Сказалась акклиматизация. Я не видел у ребят футбольной агрессии»
УАФ. Юрий Мороз

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 Юрий Мороз подвел итоги выступления команды на международном турнире в Японии.

Юношеская сборная Украины, которая готовится к квалификационному раунду Евро-2025 U-17, провела сбор, во время которого выступила на проходившем в Японии международном турнире Dream Cup 2024.

После возвращения в Украину наставник сине-желтых Юрий Мороз подвел итоги этого сбора:

«Те игроки, которых мы взяли на турнир, должны соответствовать уровню сборной. Да, ребята старались, но чего-то не хватало. Возможно, сказалась акклиматизация, но факт остается фактом: команда проигрывала большинство единоборств, я не видел у ребят футбольной агрессии.

Впрочем, есть и положительные моменты. Есть немало исполнителей, которые произвели благоприятное впечатление. Надеюсь, что в дальнейшем, если, конечно, эти игроки будут прогрессировать, они будут привлекаться в сборную.

Относительно уровня соперников мне все понравилось. Сборные были с разных континентов, со своим видением футбола. Наши футболисты, впервые находившиеся в сборной, увидели уровень игры, где все на порядок быстрее, чем во внутренних соревнованиях, и требования гораздо выше. Уверен, что после этого сбора у многих наших ребят отношение к тренировочному процессу, футбольному профессионализму изменится. Многие наши футболисты извлекли огромный урок в том плане, как нужно готовиться к выступлениям за сборную Украины.

Сейчас мне как тренеру нужно еще более тщательно искать игроков. Не скажу, что этот возраст слаб, но потенциал необходим. До старта квалификационного раунда осталось не так уж много времени. У нас еще предстоит один сбор, и на нем тренерскому штабу необходимо определяться с остовом сборной на официальные поединки. Пусть это будет сигналом для многих футболистов».

По теме:
Последнее место. Украина U-16 на турнире в Японии проиграла третий матч
Сборная Украины U-16 проиграла Сенегалу на международном турнире в Японии
Сборная Украины U-16 на международном турнире пропустила 6 мячей от Японии
Юрий Мороз сборная Украины по футболу U-16 Dream Cup
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
Футбол | 29 июня 2024, 00:44 0
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро
Легендарный вратарь сборной Украины назвал главную причину провала на Евро

Андрей Пятов оценил выступление украинцев на ЧЕ-2024

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
Футбол | 28 июня 2024, 19:26 3
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок, который вывел Реал в финал Лиги чемпионов, покинул клуб

Хоселу провёл в составе мадридцев лишь год

Менеджер Фьюри отреагировал на решение Усика отказаться от титула IBF
Бокс | 28.06.2024, 08:15
Менеджер Фьюри отреагировал на решение Усика отказаться от титула IBF
Менеджер Фьюри отреагировал на решение Усика отказаться от титула IBF
Фрэнк Уоррен назвал странную причину, почему Усик отказался от титула IBF
Бокс | 29.06.2024, 01:17
Фрэнк Уоррен назвал странную причину, почему Усик отказался от титула IBF
Фрэнк Уоррен назвал странную причину, почему Усик отказался от титула IBF
ФОТО. Сборной Украины в 2024 году осталось провести 6 матчей
Футбол | 28.06.2024, 18:11
ФОТО. Сборной Украины в 2024 году осталось провести 6 матчей
ФОТО. Сборной Украины в 2024 году осталось провести 6 матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
27.06.2024, 00:05 48
Футбол
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
«Золотое поколение» село в лужу. Почему Украина провалила Евро-2024
27.06.2024, 09:00 240
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
28.06.2024, 07:20 20
Футбол
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
27.06.2024, 12:00 2
Бокс
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
27.06.2024, 00:30 4
Футбол
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
27.06.2024, 11:34 20
Футбол
Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF
Промоутер Фьюри возмутился решением Усика отказаться от титула IBF
28.06.2024, 07:49 1
Бокс
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
Договорняк? Известна безумная сумма ставок на ничью соперников Украины
27.06.2024, 05:59 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем