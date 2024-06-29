ОФИЦИАЛЬНО. Опытный полузащитник продлил контракт с Оболонью

Полузащитник Оболони Егор Прокопенко подписал новый контракт с клубом УПЛ. Он будет выступать в составе пивоваров до июня 2026 года.

Егор Прокопенко является воспитанником пивоваров. Защитник дебютировал за киевлян 23 апреля 2018 в выездном матче против ФК Рух Винники.

Сейчас на счету 26-летнего игрока 97 матчей в бело-зеленой футболке, в которых он забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

4 мая в поединке против черкасского ЛНЗ Егор Прокопенко получил разрыв передней крестообразной связки колена. Футболист в мае перенес операцию и сейчас проходит реабилитацию.