Кто выиграл финал? Определен чемпион Украины 2023/24 среди аматоров

28 июня в Киеве на НТК им. В. Банникова состоялся финальный поединок чемпионата Украины 2023/24 среди аматоров.

В финале встретились «Агротех» (Тишковка, Кировоградская обл.) и «Пробой» (Городенка, Ивано-Франковская обл.).

Обе команды впервые пробились в финал аматорского первенства.

В решающем противостоянии победил «Агротех» со счетом 2:0.

Команда из Кировоградщины впервые стала чемпионом Украины среди аматоров.

Чемпионат Украины среди аматоров 2023/24

Финал. 28 июня. НТК им В. Банникова

Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.) – Пробой (Городенка, Ивано-Франковская обл.) – 2:0 (1:0)

Голы: Сурженко, 45+2, Пономаренко, 82.