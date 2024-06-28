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Украина. Вторая лига
28 июня 2024, 23:59 |
746
0

Кто выиграл финал? Определен чемпион Украины 2023/24 среди аматоров

В финале «Агротех» Тишковка обыграл «Пробой» Городенка со счетом 2:0

28 июня 2024, 23:59 |
746
0
Кто выиграл финал? Определен чемпион Украины 2023/24 среди аматоров
ФК Агротех

28 июня в Киеве на НТК им. В. Банникова состоялся финальный поединок чемпионата Украины 2023/24 среди аматоров.

В финале встретились «Агротех» (Тишковка, Кировоградская обл.) и «Пробой» (Городенка, Ивано-Франковская обл.).

Обе команды впервые пробились в финал аматорского первенства.

В решающем противостоянии победил «Агротех» со счетом 2:0.

Команда из Кировоградщины впервые стала чемпионом Украины среди аматоров.

Чемпионат Украины среди аматоров 2023/24

Финал. 28 июня. НТК им В. Банникова

Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.) – Пробой (Городенка, Ивано-Франковская обл.) – 2:0 (1:0)

Голы: Сурженко, 45+2, Пономаренко, 82.

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чемпионат Украины по футболу среди аматоров аматорский футбол Ассоциация аматорского футбола Украины Пробой Городенка
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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