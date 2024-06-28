Кто выиграл финал? Определен чемпион Украины 2023/24 среди аматоров
В финале «Агротех» Тишковка обыграл «Пробой» Городенка со счетом 2:0
28 июня в Киеве на НТК им. В. Банникова состоялся финальный поединок чемпионата Украины 2023/24 среди аматоров.
В финале встретились «Агротех» (Тишковка, Кировоградская обл.) и «Пробой» (Городенка, Ивано-Франковская обл.).
Обе команды впервые пробились в финал аматорского первенства.
В решающем противостоянии победил «Агротех» со счетом 2:0.
Команда из Кировоградщины впервые стала чемпионом Украины среди аматоров.
Чемпионат Украины среди аматоров 2023/24
Финал. 28 июня. НТК им В. Банникова
Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.) – Пробой (Городенка, Ивано-Франковская обл.) – 2:0 (1:0)
Голы: Сурженко, 45+2, Пономаренко, 82.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда из Ужгорода возвращается в профессиональный футбол
Клуб более чем готов сохранить обоих украинцев