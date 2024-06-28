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  4. 28 июня пройдет финальный матч чемпионата Украины среди аматоров
Украина. Вторая лига
28 июня 2024, 00:23 |
113
0

28 июня пройдет финальный матч чемпионата Украины среди аматоров

В решающем поединке встретятся «Агротех» Тишковка и «Пробой» Городенка

28 июня 2024, 00:23 |
113
0
28 июня пройдет финальный матч чемпионата Украины среди аматоров
ФК Агротех

В финале чемпионата Украины среди любителей сезона 2023/24 встретятся «Агротех» (Тишковка, Кировоградская обл.) и «Пробой» (Городенко, Ивано-Франковская обл.).

В двухматчевых полуфинальных противостояниях представители Кировоградщины одолели «Олимпию» из Савинцев на Полтавщине (3:1, 3:0), а команда из Ивано-Франковской области выбила «Подоляны» из Тернополя (0:0, 3:1).

В финале сойдутся Агротех и Пробий. Решающая игра пройдет в Киеве на НТК им. В. Банникова 28 июня, начало – в 13:00).

Аматорский чемпионат Украины 2023/24. Полуфиналы

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аматорский футбол Ассоциация аматорского футбола Украины чемпионат Украины по футболу среди аматоров Пробой Городенка Олимпия Савинцы Подоляне Тернополь
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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