28 июня пройдет финальный матч чемпионата Украины среди аматоров

В финале чемпионата Украины среди любителей сезона 2023/24 встретятся «Агротех» (Тишковка, Кировоградская обл.) и «Пробой» (Городенко, Ивано-Франковская обл.).

В двухматчевых полуфинальных противостояниях представители Кировоградщины одолели «Олимпию» из Савинцев на Полтавщине (3:1, 3:0), а команда из Ивано-Франковской области выбила «Подоляны» из Тернополя (0:0, 3:1).

В финале сойдутся Агротех и Пробий. Решающая игра пройдет в Киеве на НТК им. В. Банникова 28 июня, начало – в 13:00).

Аматорский чемпионат Украины 2023/24. Полуфиналы