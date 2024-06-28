Украина. Премьер лига28 июня 2024, 23:31 | Обновлено 28 июня 2024, 23:38
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Июльские спарринги. Оболонь назвала 7 соперников в товарищеских матчах
Киевская команда начнет тренировочные сборы 1 июля на собственной базе
28 июня 2024, 23:31 | Обновлено 28 июня 2024, 23:38
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Киевская Оболонь с 1 июля начнет тренировочные сборы, которые пройдут в Буче на собственной учебно-тренировочной базе.
Тренерский штаб команды запланировал 7 спаррингов в период летнего межсезонья.
Первый контрольный матч состоится на выезде в Черкассах. Все последующие игры станут для Оболони домашними.
Календарь спаррингов Оболони:
- 9 июля. ФК ЛНЗ Черкассы – ФК Оболонь
- 14 июля. ФК Оболонь – ФК Эпицентр Каменец-Подольский
- 16 июля. ФК Оболонь – ФК Нива Бузовая
- 19 июля. ФК Оболонь – ФК Чайка Петропавловская Борщаговка
- 20 июля. ФК Оболонь – ФК ЛНЗ Черкассы
- 23 июля. ФК Оболонь – ФК Чернигов
- 26 июля. ФК Оболонь – ФК Верес Ровно
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