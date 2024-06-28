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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 23:31 | Обновлено 28 июня 2024, 23:38
26
0

Июльские спарринги. Оболонь назвала 7 соперников в товарищеских матчах

Киевская команда начнет тренировочные сборы 1 июля на собственной базе

28 июня 2024, 23:31 | Обновлено 28 июня 2024, 23:38
26
0
Июльские спарринги. Оболонь назвала 7 соперников в товарищеских матчах
ФК Оболонь

Киевская Оболонь с 1 июля начнет тренировочные сборы, которые пройдут в Буче на собственной учебно-тренировочной базе.

Тренерский штаб команды запланировал 7 спаррингов в период летнего межсезонья.

Первый контрольный матч состоится на выезде в Черкассах. Все последующие игры станут для Оболони домашними.

Календарь спаррингов Оболони:

  • 9 июля. ФК ЛНЗ Черкассы – ФК Оболонь
  • 14 июля. ФК Оболонь – ФК Эпицентр Каменец-Подольский
  • 16 июля. ФК Оболонь – ФК Нива Бузовая
  • 19 июля. ФК Оболонь – ФК Чайка Петропавловская Борщаговка
  • 20 июля. ФК Оболонь – ФК ЛНЗ Черкассы
  • 23 июля. ФК Оболонь – ФК Чернигов
  • 26 июля. ФК Оболонь – ФК Верес Ровно
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Оболонь Киев товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы учебно-тренировочные сборы Кудровка-Нива Бузовая Эпицентр Каменец-Подольский Чайка Петропавловская Борщаговка Чернигов-ШВСМ Верес Ровно
Николай Степанюк Источник: ФК Оболонь
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