Июльские спарринги. Оболонь назвала 7 соперников в товарищеских матчах

Киевская Оболонь с 1 июля начнет тренировочные сборы, которые пройдут в Буче на собственной учебно-тренировочной базе.

Тренерский штаб команды запланировал 7 спаррингов в период летнего межсезонья.

Первый контрольный матч состоится на выезде в Черкассах. Все последующие игры станут для Оболони домашними.

Календарь спаррингов Оболони: