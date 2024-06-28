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Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 15:17 |
357
0

Ворскла, Колос и Металлист 1925 интересуются защитником Вереса

Сам футболист склонен «продлиться» в Ровно

28 июня 2024, 15:17 |
357
0
Ворскла, Колос и Металлист 1925 интересуются защитником Вереса
НК Верес. Евгений Шевченко

Последние полмесяца левый защитник Евгений Шевченко, у которого 15 июня истек контракт с «Вересом», пребывает в статусе свободного агента.

Как стало известно Sport.ua, интерес к футболисту проявляют «Ворскла», «Колос» и «Металлист 1925», но сам Шевченко находится на финальной стадии переговоров о новом трудовом договоре с «Вересом».

По нашей информации, вопрос с пролонгацией контракта практически закрыт, остались последние нюансы.

28-летний Шевченко перешел в «Верес» летом прошлого года из «Эпицентра». В минувшем сезоне на его счету 24 матча и 2 гола за красно-черных.

«Верес» по итогам чемпионата 2023/2024 занял 13-е место в УПЛ, после чего в стыках с «Эпицентром» (1:1, 3:1) сохранил прописку в высшем дивизионе.

Ранее стало известно, что ровенский клуб подпишет полноценный контракт с бывшим игроком «Полесья».

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Евгений Шевченко (футболист) Колос Ковалевка Верес Ровно Ворскла Полтава Металлист 1925 свободный агент трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины продление контракта инсайд
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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