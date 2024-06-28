ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-открытие Серии А подписал игрока сборной Швеции
Эмиль Хольм продолжить карьеру в «Болонье»
«Болонья» официально сообщила о подписании полузащитника «Специи» и сборной Швеции Эмиля Хольма. Срок действия контракта с 24-летним футболистом не называется.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 7 миллионов евро.
Сезон 2023/2024 Хольм провел в аренде в «Аталанте», с которой выиграл Лигу Европы. Суммарно на счету шведа 1 гол и 4 ассиста в 32 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.
Напомним, «Болонья» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Нынешним летом команда может потерять Риккардо Калафьори.
𝐇𝐄'𝐒 𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐓𝐇𝐄 𝐍𝐎𝐑𝐓𝐇 #WeAreOne pic.twitter.com/Emj1puiid9— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) June 28, 2024
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