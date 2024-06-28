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Италия
28 июня 2024, 15:07 | Обновлено 28 июня 2024, 15:08
366
0

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-открытие Серии А подписал игрока сборной Швеции

Эмиль Хольм продолжить карьеру в «Болонье»

28 июня 2024, 15:07 | Обновлено 28 июня 2024, 15:08
366
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб-открытие Серии А подписал игрока сборной Швеции
ФК Болонья. Эмиль Хольм

«Болонья» официально сообщила о подписании полузащитника «Специи» и сборной Швеции Эмиля Хольма. Срок действия контракта с 24-летним футболистом не называется.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 7 миллионов евро.

Сезон 2023/2024 Хольм провел в аренде в «Аталанте», с которой выиграл Лигу Европы. Суммарно на счету шведа 1 гол и 4 ассиста в 32 матчах за «Аталанту» во всех турнирах.

Напомним, «Болонья» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов. Нынешним летом команда может потерять Риккардо Калафьори.

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Болонья Аталанта Специя трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: ФК Болонья
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