Челси нацелился на одно из открытий Евро-2024

«Челси» сейчас занимается поиском нового левоногого центрального защитника. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Синие» обратили свое внимание на игрока «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори, который уже стал одним из открытий Евро-2024.

Удачные выступления 22-летнего защитника уже привлекли внимание ряд европейских топ-клубов, включая «Реал» и «Ливерпуль». Поэтому выиграть борьбу за Калафьори «Челси» будет непросто.

На данный момент трансферная стоимость итальянца оценивается в 30 миллионов евро.