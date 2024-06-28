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  4. Челси нацелился на одно из открытий Евро-2024
Англия
28 июня 2024, 14:26 |
187
0

Челси нацелился на одно из открытий Евро-2024

Риккардо Калафьори может покинуть «Болонью» летом

28 июня 2024, 14:26 |
187
0
Челси нацелился на одно из открытий Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Риккардо Калафьори

«Челси» сейчас занимается поиском нового левоногого центрального защитника. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Синие» обратили свое внимание на игрока «Болоньи» и сборной Италии Риккардо Калафьори, который уже стал одним из открытий Евро-2024.

Удачные выступления 22-летнего защитника уже привлекли внимание ряд европейских топ-клубов, включая «Реал» и «Ливерпуль». Поэтому выиграть борьбу за Калафьори «Челси» будет непросто.

На данный момент трансферная стоимость итальянца оценивается в 30 миллионов евро.

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Риккардо Калафьори Челси Болонья трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Фабрицио Романо
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