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  4. ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний Касорла продлил контракт с родным клубом
Испания
28 июня 2024, 14:04 |
273
0

ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний Касорла продлил контракт с родным клубом

Ветеран останется в «Овьедо» еще на год

28 июня 2024, 14:04 |
273
0
ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний Касорла продлил контракт с родным клубом
ФК Овьедо. Санти Касорла

Испанский «Овьедо» официально сообщил о продлении контракта с 2-кратным чемпионом Европы Санти Касорлой. Новое соглашение с 39-летним ветераном рассчитано еще на один год – до лета 2025 года.

Касорла является воспитанником «Овьедо», он вернулся в свой родной клуб летом прошлого года. В сезоне 2023/2024 на его счету 4 ассиста в 26 матчах во всех турнирах.

«Овьедо» завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Сегунды, после чего в финале плей-офф за выход в Ла Лигу проиграл «Эспаньолу» (1:0, 0:2).

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Олег Дидух Источник: ФК Овьедо
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