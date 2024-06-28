ОФИЦИАЛЬНО. 39-летний Касорла продлил контракт с родным клубом

Испанский «Овьедо» официально сообщил о продлении контракта с 2-кратным чемпионом Европы Санти Касорлой. Новое соглашение с 39-летним ветераном рассчитано еще на один год – до лета 2025 года.

Касорла является воспитанником «Овьедо», он вернулся в свой родной клуб летом прошлого года. В сезоне 2023/2024 на его счету 4 ассиста в 26 матчах во всех турнирах.

«Овьедо» завершил прошлый сезон на шестом месте в турнирной таблице Сегунды, после чего в финале плей-офф за выход в Ла Лигу проиграл «Эспаньолу» (1:0, 0:2).