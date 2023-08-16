ОФИЦИАЛЬНО. Касорла вернулся в родной клуб

Испанский «Овьедо» официально сообщил, что в клуб вернулся двукратный чемпион Европы, полузащитник Санти Касорла.

38-летний Касорла пришел в «Овьедо» свободным агентом и подписал контракт на один сезон. Ранее он выступал за катарский «Аль-Садд», откуда ушел по окончании сезона 2022/23, в котором сыграл 31 матч и забил 9 голов.

Санти Касорла — воспитанник системы «Овьедо», в которую пришел в 1996-м году, когда ему было 12 лет. Ушел из «Овьедо» полузащитник в 2003-м году в «Вильярреал», в котором начал профессиональную карьеру.