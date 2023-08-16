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Испания
16 августа 2023, 20:57 | Обновлено 16 августа 2023, 21:00
758
1

ОФИЦИАЛЬНО. Касорла вернулся в родной клуб

Санти Касорла продолжит карьеру в «Овьедо»

16 августа 2023, 20:57 | Обновлено 16 августа 2023, 21:00
758
1
ОФИЦИАЛЬНО. Касорла вернулся в родной клуб
ФК Овьедо

Испанский «Овьедо» официально сообщил, что в клуб вернулся двукратный чемпион Европы, полузащитник Санти Касорла.

38-летний Касорла пришел в «Овьедо» свободным агентом и подписал контракт на один сезон. Ранее он выступал за катарский «Аль-Садд», откуда ушел по окончании сезона 2022/23, в котором сыграл 31 матч и забил 9 голов.

Санти Касорла — воспитанник системы «Овьедо», в которую пришел в 1996-м году, когда ему было 12 лет. Ушел из «Овьедо» полузащитник в 2003-м году в «Вильярреал», в котором начал профессиональную карьеру.

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