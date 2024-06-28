Аталанта близка к подписанию одноклубника Миколенко
Бен Годфри может вскоре покинуть «Эвертон»
«Аталанта» близка к подписанию правого/центрального защитника «Эвертона» Бена Годфри. Об этом сообщает авторитет итальянский инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, работа над трансфером 26-летнего английского футболиста находится на завершающей стадии. Сумма трансфера составит 9 миллионов евро плюс 1 миллион бонусов. Сейчас клубы согласовывают последние детали сделки.
Напомним, в январе текущего года Годфри мог перейти в другой итальянский клуб, «Дженоа». На счету защитника 16 матчей за «Эвертон» в сезоне 2023/2024.
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