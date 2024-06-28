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  4. Олег ЯЩУК: «Ребров не в одной команде показал, что он хороший тренер»
Чемпионат Европы
28 июня 2024, 13:09 |
615
6

Олег ЯЩУК: «Ребров не в одной команде показал, что он хороший тренер»

Известный украинский экс-футболист оценил выступление Украины на Евро-2024

28 июня 2024, 13:09 |
615
6
Олег ЯЩУК: «Ребров не в одной команде показал, что он хороший тренер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный украинский экс-футболист Олег Ящук оценил выступление национальной сборной Украины на Евро-2024 и в частности работу главного тренера команды Сергея Реброва.

– Ребров после Евро дал основания говорить о его замене?

– Для каждого тренера результат очень важен. Ребров не в одной команде показал, что он хороший специалист. Нет оснований говорить о смене тренера только потому, что Украина не вышла с 4 очками.

– Как в целом оцените выступление Украины на Евро?

– Всегда надо искать позитив, особенно в такое время. Я бы сказал, что за второй тайм против Словакии и матч с Бельгией команда показала, что когда хочет, может играть с любым соперником. Это должно вдохновлять футболистов для дальнейшего роста. У нас очень хороший подбор футболистов, которые уже с приобретенным опытом будут двигаться вперед.

Ранее Олег Ящук прокомментировал ничью между Украиной и Бельгией (0:0).

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Олег Ящук (футболист) сборная Украины по футболу Евро-2024 Сергей Ребров
Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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Комментарии 6
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Boodya
Тренування в клубах і збірних має дещо різну специфіку.
Тренер, який показує хороші результати в клубі не факт, що покаже їх в збірній і навпаки
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+3
Nick.Grabowski
Помилкою Реброва - було погодитися очолити збірну України. Треба було їхати тренувати якийсь середній клуб в якомусь топ-чемпіонаті Європи. 
Тренувати збірну України - це дуже невдячна праця. Купа мильних та надутих зірок, за 30-70 млн, але на полі звичайні посередні гравці з посередньої індивідуальною грою.   
Ці надуті зірки мають якісь мега цінники та амбіції, які ніяк непов'язані з рівнем їх індивідуальної майстерності на полі. Керувати та мотивувати таких "зірок" важко. 
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+1
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Mac_Gyver
Я би поки що залишив Реброва. Але лише поки не знайдеться краща кандидатура. Просто так звільняти аби звільнити не треба. Думаю, що  сам Ребров виключно клубний тренер.
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0
Seryozha Ivanov
Не надо оправданий! Пусть уходит Ребров и докажет чего он стоит в 1-й лиге. А дальше посмотрим. Пусть начнёт с болота, как тренер!
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0
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