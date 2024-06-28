Олег ЯЩУК: «Ребров не в одной команде показал, что он хороший тренер»

Известный украинский экс-футболист Олег Ящук оценил выступление национальной сборной Украины на Евро-2024 и в частности работу главного тренера команды Сергея Реброва.

– Ребров после Евро дал основания говорить о его замене?

– Для каждого тренера результат очень важен. Ребров не в одной команде показал, что он хороший специалист. Нет оснований говорить о смене тренера только потому, что Украина не вышла с 4 очками.

– Как в целом оцените выступление Украины на Евро?

– Всегда надо искать позитив, особенно в такое время. Я бы сказал, что за второй тайм против Словакии и матч с Бельгией команда показала, что когда хочет, может играть с любым соперником. Это должно вдохновлять футболистов для дальнейшего роста. У нас очень хороший подбор футболистов, которые уже с приобретенным опытом будут двигаться вперед.

Ранее Олег Ящук прокомментировал ничью между Украиной и Бельгией (0:0).