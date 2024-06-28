Олег ЯЩУК: «Ребров не в одной команде показал, что он хороший тренер»
Известный украинский экс-футболист оценил выступление Украины на Евро-2024
Известный украинский экс-футболист Олег Ящук оценил выступление национальной сборной Украины на Евро-2024 и в частности работу главного тренера команды Сергея Реброва.
– Ребров после Евро дал основания говорить о его замене?
– Для каждого тренера результат очень важен. Ребров не в одной команде показал, что он хороший специалист. Нет оснований говорить о смене тренера только потому, что Украина не вышла с 4 очками.
– Как в целом оцените выступление Украины на Евро?
– Всегда надо искать позитив, особенно в такое время. Я бы сказал, что за второй тайм против Словакии и матч с Бельгией команда показала, что когда хочет, может играть с любым соперником. Это должно вдохновлять футболистов для дальнейшего роста. У нас очень хороший подбор футболистов, которые уже с приобретенным опытом будут двигаться вперед.
Ранее Олег Ящук прокомментировал ничью между Украиной и Бельгией (0:0).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тони уверен, что даже его послужной список в хевивейте солиднее
Украинец получил повреждение в тренажерном зале
Тренер, який показує хороші результати в клубі не факт, що покаже їх в збірній і навпаки
Тренувати збірну України - це дуже невдячна праця. Купа мильних та надутих зірок, за 30-70 млн, але на полі звичайні посередні гравці з посередньої індивідуальною грою.
Ці надуті зірки мають якісь мега цінники та амбіції, які ніяк непов'язані з рівнем їх індивідуальної майстерності на полі. Керувати та мотивувати таких "зірок" важко.