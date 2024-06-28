Известна причина снятия Муховой с четвертьфинала в Истборне

Каролина Мухова рассказала, почему снялась с четвертьфинала в Истборне против американки Мэдисон Киз.

Чешская теннисистка сообщила, что досрочно покидает из-за проблем с запястьем.

«Это был мой первый турнир за долгое время, и никто не знал, чего ожидать и как отреагирует мое тело. Когда я сегодня проснулась и попыталась размяться, запястье было немного сковано. Я связалась со своими врачами в Праге, и они посоветовали не рисковать, поскольку не за горами Уимблдон.

Несмотря на то, что мне очень нравится играть в Истборне и я прекрасно чувствовала себя на корте, к сожалению, мне пришлось отказаться от участия. Мне очень, очень понравилось здесь. Площадки переполнены, все были так добры и поддерживали меня, говорили мне «добро пожаловать обратно», так что мне еще грустнее от того, что я не могу выйти и сыграть для них. Мне еще рано возвращаться, и я не хочу торопиться», – сказала Мухова.

Мухова получила травму на Открытом чемпионате США 2023, где в полуфинале проиграла будущей победительнице американке Коко Гофф. Истборн стал ее первым турниром после возвращения.