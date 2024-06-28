Неймар назвал фаворитов в борьбе за Золотой мяч 2024

Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар огласил свою версию фаворитов в борьбе за Золотой мяч 2024.

«Винисиус Жуниор – первый, Родриго и Беллингем делят второе место. Мбаппе – на третьем месте», – заявил 32-летний Неймар, который, напомним, в своей карьере ни разу Золотой мяч не завоевывал.

Как известно, церемония вручения Золотого мяча 2024 состоится 28 октября в Париже. 4 сентября станут известны имена номинантов на награду.

Ранее Неймар назвал будущую звезду мирового футбола.