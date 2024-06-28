Бразилия28 июня 2024, 01:32 |
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Неймар назвал фаворитов в борьбе за Золотой мяч 2024
Бразилец составил топ-3 из четырех футболистов
28 июня 2024, 01:32 |
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Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар огласил свою версию фаворитов в борьбе за Золотой мяч 2024.
«Винисиус Жуниор – первый, Родриго и Беллингем делят второе место. Мбаппе – на третьем месте», – заявил 32-летний Неймар, который, напомним, в своей карьере ни разу Золотой мяч не завоевывал.
Как известно, церемония вручения Золотого мяча 2024 состоится 28 октября в Париже. 4 сентября станут известны имена номинантов на награду.
Ранее Неймар назвал будущую звезду мирового футбола.
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