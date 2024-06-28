Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Неймар назвал фаворитов в борьбе за Золотой мяч 2024
Бразилия
28 июня 2024, 01:32 |
103
0

Неймар назвал фаворитов в борьбе за Золотой мяч 2024

Бразилец составил топ-3 из четырех футболистов

28 июня 2024, 01:32 |
103
0
Неймар назвал фаворитов в борьбе за Золотой мяч 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий сборной Бразилии и саудовского клуба «Аль-Хиляль» Неймар огласил свою версию фаворитов в борьбе за Золотой мяч 2024.

«Винисиус Жуниор – первый, Родриго и Беллингем делят второе место. Мбаппе – на третьем месте», – заявил 32-летний Неймар, который, напомним, в своей карьере ни разу Золотой мяч не завоевывал.

Как известно, церемония вручения Золотого мяча 2024 состоится 28 октября в Париже. 4 сентября станут известны имена номинантов на награду.

Ранее Неймар назвал будущую звезду мирового футбола.

По теме:
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
ВИДЕО. Звезда НБА победил Неймара на покерном турнире и выиграл $174 тысячи
«Будет гением». Неймар назвал будущую звезду мирового футбола
Золотой мяч Неймар Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Родриго Гоес
Юрій Остроумов Источник: RMC Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Футбол | 27 июня 2024, 21:24 8
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024

Андрею Лунину досталось за матч с Румынией

Известный тренер назвал украинцев, которые должны подорожать после Евро
Футбол | 27 июня 2024, 21:36 13
Известный тренер назвал украинцев, которые должны подорожать после Евро
Известный тренер назвал украинцев, которые должны подорожать после Евро

Олег Федорчук оценил выступление Бражко, Шапаренко и Тымчика

Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 06:55
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 23:59
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Не Испания или Германия. Суперкомпьютер назвал победителя Евро-2024
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Футбол | 27.06.2024, 10:24
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
26.06.2024, 20:10 12
Футбол
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
27.06.2024, 09:36 10
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
26.06.2024, 20:00 3
Бокс
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
Джошуа рассказал, действительно ли Дюбуа нанес легальный удар Усику в 2023
27.06.2024, 12:00 2
Бокс
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
27.06.2024, 00:05 46
Футбол
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем