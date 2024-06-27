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Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2024, 23:44 | Обновлено 28 июня 2024, 00:45
369
0

КРАСНОПИР: «Таких нагрузок я раньше не получал, к этому нужно привыкнуть»

Новичок «Руха» рассказал о своём переходе в львовский клуб

27 июня 2024, 23:44 | Обновлено 28 июня 2024, 00:45
369
0
КРАСНОПИР: «Таких нагрузок я раньше не получал, к этому нужно привыкнуть»
Сайт Руха. Игорь Краснопир

Новичок «Руха» Игорь Краснопир прокомментировал свой переход в стан львовской команды:

«Важно, когда тренер заинтересован в тебе, и это сыграло свою роль в том, что я решил перейти именно в «Рух». Коллектив принял меня очень хорошо. Некоторых ребят я знаю, так как играл с ними в молодежной сборной, но тогда еще не было разговоров о моем переходе в «Рух». Уже во время сбора в олимпийской сборной Украины я поговорил с Олегом Федором. Решил ни с кем не советоваться, и это исключительно мой выбор. Убежден, что мне удастся проявить свои лучшие качества. Адаптация проходит прекрасно, и то, что я знаю многих игроков из молодежной и олимпийской сборных Украины, только помогает этому процессу.

После матчей за олимпийскую сборную была только неделя на отдых, поэтому на первой тренировке в «Рухе» было довольно сложно. Сейчас нужно набрать форму и качественно подготовиться к началу нового сезона. На данный момент команда выполняет большой объем работы. Нужно многое сделать, чтобы быть в оптимальных кондициях. Таких нагрузок я раньше не получал, поэтому к этому тоже нужно привыкнуть. Мне интересно на тренировках, так что думаю, что все будет хорошо.

В «Рухе» есть хорошие нападающие, я следил за их матчами, и мне нравится их игровой стиль. Конкуренция – двигатель прогресса. Благодаря ей можно прогрессировать и двигаться вперед. Это касается каждого игрока на каждой позиции независимо от того, в каком клубе он играет. Только так можно расти и развиваться, и я доволен, что попал в хорошую конкурентную среду.

Конечно, каждый нападающий должен забивать как можно больше голов. Конкретных целей перед собой я сейчас не ставлю, потому что все происходит в моменте. И все же я надеюсь помогать команде одерживать победы своими забитыми голами. «Рух» ставит перед собой высокие цели, ведь хочет добиваться положительного результата в каждом матче».

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Алексей Тиньков Источник: ФК Рух Львов
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