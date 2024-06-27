Известный тренер назвал украинцев, которые должны подорожать после Евро

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил уровень игры украинских футболистов на нынешнем чемпионате Европы.

«Кто на этом Евро сумел «продать» себя? Яремчук яркий период на Евро провел, но продал он себя разве что в Объединенные Арабские Эмираты. Убежден, что прибавят в стоимости Бражко, Шапаренко, возможно, Тымчик. Цена на Судакова, наоборот, должна упасть. По Довбику, то должно все остаться без изменений.

Трубин вообще готовый вратарь для топового чемпионата. Думаю, что в команде из топ-5 АПЛ он не потерялся бы. Они с Луниным сейчас на одном уровне», – отметил Федорчук.