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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 21:36 |
4131
7

Известный тренер назвал украинцев, которые должны подорожать после Евро

Олег Федорчук оценил выступление Бражко, Шапаренко и Тымчика

27 июня 2024, 21:36 |
4131
7
Известный тренер назвал украинцев, которые должны подорожать после Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

26 июня в немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии. Матч завершился в сухую ничью 0:0. В параллельном матче Румыния и Словакия сыграли 1:1. Украина заняла четвертое место в группе и вылетела с Евро-2024.

Известный украинский тренер Олег Федорчук оценил уровень игры украинских футболистов на нынешнем чемпионате Европы.

«Кто на этом Евро сумел «продать» себя? Яремчук яркий период на Евро провел, но продал он себя разве что в Объединенные Арабские Эмираты. Убежден, что прибавят в стоимости Бражко, Шапаренко, возможно, Тымчик. Цена на Судакова, наоборот, должна упасть. По Довбику, то должно все остаться без изменений.

Трубин вообще готовый вратарь для топового чемпионата. Думаю, что в команде из топ-5 АПЛ он не потерялся бы. Они с Луниным сейчас на одном уровне», – отметил Федорчук.

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Олег Федорчук сборная Украины по футболу Владимир Бражко Николай Шапаренко Александр Тымчик Георгий Судаков Анатолий Трубин Евро-2024
Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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Комментарии 7
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Boodya
Бражко і Тимчик погоджуюсь, Шапаренко теж в принципі (за рахунок голу і ГП).
Доречі, а хтось бачив Судакова?
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+2
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GloryUkraine
Скаути слідкують за гравцем не один день і один-два погано зіграних матчів великої погоди не зіграють.
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+1
Bonaventura
Лунин подорожал ... отрицательно
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+1
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yura_bulyk
Ще не встигли тупо вилетіти , як починаються писатися статті про підвищення в ціні (звьозд). 
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0
Sergei Aalst
Трубин и Миколенко,остальные в минус,но если что кому нравятся пасы поперек и назад и хороший процент точности,то Забарный еще
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-4
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