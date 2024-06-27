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  4. Виктор ВАЦКО: «Есть такая фраза: Ваши ожидания - ваши проблемы»
Сборная УКРАИНЫ
27 июня 2024, 20:40 | Обновлено 27 июня 2024, 20:53
1208
3

Виктор ВАЦКО: «Есть такая фраза: Ваши ожидания - ваши проблемы»

Известный комментатор оценил выступление сборной Украины на Евро-2024

27 июня 2024, 20:40 | Обновлено 27 июня 2024, 20:53
1208
3
Виктор ВАЦКО: «Есть такая фраза: Ваши ожидания - ваши проблемы»
YouTube. Виктор Вацко

Украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал работу Сергея Реброва в сборной Украины.

«Есть такая фраза: «Ваши ожидания - ваши проблемы». Я оцениваю Реброва как тренера со свей точки зрения. Я никогда не витал в небесах, оценивая уровень нашей сборной. Особенно в сравнении с другими европейскими командами. Я не отношусь к тем, кто говорит о лучшем поколении, потому что видел уже многое в своей футбольной жизни. У нас посредственная европейская футбольная команда. Я не вижу в ней ничего сверхъестественного или феноменального. Я вижу просто хороших футболистов. Качественных, но среднего уровня по меркам больших футбольных сборных.

Часть из этих игроков не выдерживают конкуренции в европейских клубах. Другой части созданы привилегированные условия в чемпионате Украины, которым руководят руководители их клубов. Это же тоже нужно оценивать. Когда я все это говорю, то не понимаю, на чем базируются такие колоссальные ожидания. Ребров пришел в сборную ровно год назад. В какой группе отбора мы играли? Все понимали, что обойти Англию и Италию нереально. А выход благодаря плей-офф Лиги наций выпал бонусом. Так сложилось. Это заслуга других команд.

Ребров вцепился в этот шанс, вывел сборную на Евро через запасной ход. То есть, задачу-минимум он сделал. В официальных матчах он проиграл только Италии и Румынии. Попробовать разные варианты без давления на результат у него не было. Это важный момент, о котором нужно помнить. Ребров как тренер раньше не имел опыта работы со сборной. Клуб и сборная - это абсолютно разные вещи. В клубе Реброву более комфортно доносить свои идеи футболистам», – заявил Виктор в своём шоу на YouTube.

На Евро-2024 сборная Украины заняла последнее 4-е место в группе с Румынией, Бельгией и Словакией, и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

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сборная Украины по футболу Виктор Вацко Евро-2024 Сергей Ребров
Алексей Тиньков Источник: Вацко Live
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Комментарии 3
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Stanislav Matusevych
Грець з ними, з Італією та Англією. Але хоча б з Македонією та Мальтою (Мальтою, блін!) можна було спокійно перемогти, без мук та валідолу? А з Боснією, грозою Ліхтенштейну, то що було? А з Румунією? Чи румуни мають сильнішу команду? Якщо Ребров не здатен нормально працювати зі збірною через нестачу досвіду, так хай іде тренувати клуби. Чи набере досвіду у іншій збірній, а тільки потім береться за українську. Коли вже прийшов у нашу збірну - так покажи хоч щось, окрім футбольних мук на полі.
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+4
contr
Ну так поцілуй його Вацко в сраку 
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+2
Pavel_i_CO
Не очікував, що Вацко буде цитувати расіянську наволоч 
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0
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