Виктор ВАЦКО: «Есть такая фраза: Ваши ожидания - ваши проблемы»

Украинский комментатор Виктор Вацко прокомментировал работу Сергея Реброва в сборной Украины.

«Есть такая фраза: «Ваши ожидания - ваши проблемы». Я оцениваю Реброва как тренера со свей точки зрения. Я никогда не витал в небесах, оценивая уровень нашей сборной. Особенно в сравнении с другими европейскими командами. Я не отношусь к тем, кто говорит о лучшем поколении, потому что видел уже многое в своей футбольной жизни. У нас посредственная европейская футбольная команда. Я не вижу в ней ничего сверхъестественного или феноменального. Я вижу просто хороших футболистов. Качественных, но среднего уровня по меркам больших футбольных сборных.



Часть из этих игроков не выдерживают конкуренции в европейских клубах. Другой части созданы привилегированные условия в чемпионате Украины, которым руководят руководители их клубов. Это же тоже нужно оценивать. Когда я все это говорю, то не понимаю, на чем базируются такие колоссальные ожидания. Ребров пришел в сборную ровно год назад. В какой группе отбора мы играли? Все понимали, что обойти Англию и Италию нереально. А выход благодаря плей-офф Лиги наций выпал бонусом. Так сложилось. Это заслуга других команд.



Ребров вцепился в этот шанс, вывел сборную на Евро через запасной ход. То есть, задачу-минимум он сделал. В официальных матчах он проиграл только Италии и Румынии. Попробовать разные варианты без давления на результат у него не было. Это важный момент, о котором нужно помнить. Ребров как тренер раньше не имел опыта работы со сборной. Клуб и сборная - это абсолютно разные вещи. В клубе Реброву более комфортно доносить свои идеи футболистам», – заявил Виктор в своём шоу на YouTube.



На Евро-2024 сборная Украины заняла последнее 4-е место в группе с Румынией, Бельгией и Словакией, и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.