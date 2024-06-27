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Испания
27 июня 2024, 20:35 | Обновлено 27 июня 2024, 20:44
2188
2

Известно, во сколько гранд Ла Лиги оценивает Довбика после его игры на Евро

«Атлетико» заинтересован в трансфере украинца

27 июня 2024, 20:35 | Обновлено 27 июня 2024, 20:44
2188
2
Известно, во сколько гранд Ла Лиги оценивает Довбика после его игры на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Несмотря на нерезультативное выступление Артема на Евро-2024 в составе сборной Украины, «матрасники» все равно хотят купить украинца, Довбик является целью номер один для клуба. Однако «Атлетико» не готов платить «Жироне» 40 миллионов евро и пробует снизить цену. Мадридский клуб оценивает Артема в 25 миллионов евро.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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TolsTIyELF
Я думаю ему нужно остаться в Жироне. Он отличный футболист, но зависимый от паса, в Жироне тренер наладил футбол специально под него, а в топ клубе может быть тоже что и на евро, где он выглядел хуже Яремчука. 
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+2
Saar
Після вильоту ціна впаде різко на всіх. 
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-2
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