Известно, во сколько гранд Ла Лиги оценивает Довбика после его игры на Евро

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». Несмотря на нерезультативное выступление Артема на Евро-2024 в составе сборной Украины, «матрасники» все равно хотят купить украинца, Довбик является целью номер один для клуба. Однако «Атлетико» не готов платить «Жироне» 40 миллионов евро и пробует снизить цену. Мадридский клуб оценивает Артема в 25 миллионов евро.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.