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Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 17:28 | Обновлено 27 июня 2024, 17:51
1032
0

Винисиус Тобиас рассказал, почему вернулся в Шахтер после двух лет в Реале

Игрок с новым опытом вернулся в Украину

27 июня 2024, 17:28 | Обновлено 27 июня 2024, 17:51
1032
0
Винисиус Тобиас рассказал, почему вернулся в Шахтер после двух лет в Реале
ФК Шахтер. Винисиус Тобиас

Правый защитник Винисиус Тобиас после двух лет в аренде в «Реале», где он выступал за молодежную команду, вернулся в состав «Шахтера».

– Тобиас, с возвращением в «Шахтер»! Через два года ты возвращаешься в команду. Расскажи, что чувствуешь?
– Счастлив, что вернулся в «Шахтер» сейчас. Два года опыта в мадридском «Реале», но на самом деле очень счастлив, что вернулся, и постараюсь принести команде лучший результат.

– Почему решил вернуться в «Шахтер» и что стало ключевым в принятии этого решения?
– Для меня самое важное – играть, и неважно где. В «Шахтере» мне дают возможность играть, и я могу здесь научиться многому разному и интересному.

– Если сравнить пришедшего в «Шахтер» Тобиаса два с половиной года назад и нынешнего, какие изменения ты видишь в себе?
– Конечно, когда я пришел два года назад, я был другим человеком. За этот период я ​​успел выучить в «Шахтере» немало. Мистер тогда дал мне многое, и я продолжаю учиться сейчас. Период в «Реале» также был важен, чтобы вырасти и вернуться в «Шахтер» большим профессионалом.

– Когда находился в «Реале», наблюдал ли за матчами «Шахтера»? Что можешь сказать о нынешней команде?
– Я хоть и был в «Реале», но пытался следить за играми. Было немного сложно смотреть именно матчи, и я был постоянно на связи со своими друзьями в «Шахтере», чтобы они мне рассказывали о ходе событий в команде.

– С кем именно поддерживал связь и как сейчас идет твоя адаптация в коллективе?
– Со всеми в «Шахтере», особенно с теми, с кем успел познакомиться в момент моего первого прихода. Конечно, проще было общаться с бразильцами. Во всяком случае, был очень счастлив находиться на связи, ведь все ребята замечательные. Здесь достаточно бразильцев и украинцев, это интернациональная команда, где можно многому научиться. Очень счастлив быть бразильцем в окружении украинцев и каждый день многое узнавать.

– В нынешней модели футбола «Шахтера» чем именно можешь помочь?
– Я могу помочь в каждом случае разными методами, больше в нападении. Но в «Шахтере» немало качественных исполнителей, которые способны помогать так же, как я, поэтому важно быть командой и каждый раз демонстрировать себя именно с учетом командной игры.

– Когда началась полномасштабная война, ты с другими бразильцами вместе с украинскими находился в Украине. Не было ли страха возвращаться в украинскую команду в страну, где идет полномасштабная война?
– Когда я прибыл в «Шахтер», это был довольно сложный момент. Приближался мой день рождения и как раз начались все эти события. Вижу, что в течение двух лет ситуация в какой-то степени изменилась. Самое важное, что мы можем играть в футбол довольно спокойно. Важно, что я могу играть и наслаждаться любимым делом каждый день.

– Под каким номером планируешь играть?
– Мой любимый номер 10, и если он будет занят, я готов взять любой. Главное – быть полезным команде.

– Возможно, есть какие-то специальные пожелания по номеру?
– Как я уже сказал, мой любимый номер – 10, под которым я играл в детстве, но снова подчеркиваю, что это не так важно.

– Какие цели ставишь себе в «Шахтере» и какие ожидания имеешь от сезона?
– Главное, чтобы мы хорошо прошли сезон, достигая новых вершин вместе. Персонально хочу развиваться как профессионал и добиться личных показателей, но прежде всего – командный результат. Важнее всего получать удовольствие вместе со всей командой.

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Винисиус Тобиас Шахтер Донецк Реал Мадрид чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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