Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Черноморец на просмотр приехали два футболиста
Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 16:22 |
679
0

В Черноморец на просмотр приехали два футболиста

После ухода Григорчука команду ожидают изменения

27 июня 2024, 16:22 |
679
0
В Черноморец на просмотр приехали два футболиста
ФК Прикарпатье. Андрей Хома

Этим летом одесский «Черноморец» столкнулся с очередной кадровой проблемой, которую после перехода главного тренера Романа Григорчука в бакинский «Нефтчи» придется решать его последователю. У многих футболистов закончились сроки контрактов, а у некоторых подошли к завершению арендные соглашения. В связи с этим одесскую команду покинуло полтора десятка человек, часть из которых – легионеры.

После выхода из отпуска к занятиям приступила небольшая группа футболистов, которые были в заявке в весенней части прошлого чемпионата, ряд резервистов из «Черноморца» U-19 и незначительное количество новичков. Из представителей команды образца сезона-2023/24 остались Владимир Салюк, Виталий Ермаков, Александр Васильев, Йон Шпорн, Артем Присяжнюк и Андрей Штогрин.

Кроме двух полноценных новичков – вратаря Артура Рудько и защитника Богдана Бутко в расположении одесской команды находятся также двое игроков на просмотре. Ими являются уроженцы Ивано-Франковщины 20-летний защитник Эрнест Романчук и 22-летний нападающий Андрей Хома. Первый из них в прошлом сезоне защищал цвета «Дебрецена-2», который выступает в третьем дивизионе венгерского футбола, а второй играл в первой лиге за ивано-франковское «Прикарпатье» (забил 14 мячей в 27 матчах).

Ожидается, что в ближайшее время в «Черноморце» появятся очередные потенциальные новички, среди которых будут преимущественно футболисты из низших лиг.

Первый контрольный матч обновляемая команда «моряков» проведет 29 июня. В роли спарринг-партнера выступит одесский «Реал Фарма».

Ранее мы сообщали, что Юрий Максимов прокомментировал «смерть» «Днепра-1» и слухи о переходе в «Черноморец».

По теме:
Фиорентина нацелилась на форварда Ювентуса
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало 23-летнего колумбийского защитника
Бавария собирается предложить Ювентусу мегаобмен
Черноморец Одесса Роман Григорчук инсайд Нефтчи Баку трансферы трансферы УПЛ
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Футбол | 26 июня 2024, 23:59 45
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?

Стадия 1/8 финала пройдет с 29 июня по 2 июля

Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Футбол | 27 июня 2024, 06:55 50
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024

Украинская команда расписала сухую ничью с Бельгией

Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Футбол | 27.06.2024, 15:12
Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Олег ФЕДОРЧУК: «Довбик меня немного разочаровал»
Футбол | 27.06.2024, 15:54
Олег ФЕДОРЧУК: «Довбик меня немного разочаровал»
Олег ФЕДОРЧУК: «Довбик меня немного разочаровал»
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Футбол | 27.06.2024, 09:36
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
26.06.2024, 09:24 7
Бокс
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
26.06.2024, 17:10 100
Футбол
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
26.06.2024, 20:10 12
Футбол
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 442
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
27.06.2024, 07:22 3
Бокс
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 20
Футбол
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем