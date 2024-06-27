В Черноморец на просмотр приехали два футболиста

Этим летом одесский «Черноморец» столкнулся с очередной кадровой проблемой, которую после перехода главного тренера Романа Григорчука в бакинский «Нефтчи» придется решать его последователю. У многих футболистов закончились сроки контрактов, а у некоторых подошли к завершению арендные соглашения. В связи с этим одесскую команду покинуло полтора десятка человек, часть из которых – легионеры.

После выхода из отпуска к занятиям приступила небольшая группа футболистов, которые были в заявке в весенней части прошлого чемпионата, ряд резервистов из «Черноморца» U-19 и незначительное количество новичков. Из представителей команды образца сезона-2023/24 остались Владимир Салюк, Виталий Ермаков, Александр Васильев, Йон Шпорн, Артем Присяжнюк и Андрей Штогрин.

Кроме двух полноценных новичков – вратаря Артура Рудько и защитника Богдана Бутко в расположении одесской команды находятся также двое игроков на просмотре. Ими являются уроженцы Ивано-Франковщины 20-летний защитник Эрнест Романчук и 22-летний нападающий Андрей Хома. Первый из них в прошлом сезоне защищал цвета «Дебрецена-2», который выступает в третьем дивизионе венгерского футбола, а второй играл в первой лиге за ивано-франковское «Прикарпатье» (забил 14 мячей в 27 матчах).

Ожидается, что в ближайшее время в «Черноморце» появятся очередные потенциальные новички, среди которых будут преимущественно футболисты из низших лиг.

Первый контрольный матч обновляемая команда «моряков» проведет 29 июня. В роли спарринг-партнера выступит одесский «Реал Фарма».

Ранее мы сообщали, что Юрий Максимов прокомментировал «смерть» «Днепра-1» и слухи о переходе в «Черноморец».