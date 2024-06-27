Брайан СЕБАЛЬОС: «Я в Динамо для того, чтобы стать основным»

Колумбийский защитник Брайан Себальос прокомментировал свой переход в «Динамо» Киев:

– Я счастлив присоединиться к динамовской семье. Надеюсь, что принесу большую пользу команде. Уже не могу дождаться первой тренировки с новыми одноклубниками.

– «Динамо» имеет высокие цели – чемпионство, выступление в Лиге чемпионов. Ты уже готов к новым вызовам?

– «Динамо» – это грандиозный клуб с большими амбициями и для меня честь, что меня сюда пригласили. Готов своим характером и умениями принести пользу новой команде и вернуть золото в Киев. К тому же мы должны достичь хороших результатов на евроарене.

– Что знал о киевском «Динамо» до трансфера?

– Слышал о «Динамо» с детства из-за выступлений в еврокубках: уверен, что в такой команде смогу прогрессировать, как футболист. Но это не одно из моих главных пожеланий. Потому что хочу закрепиться здесь и сыграть как можно больше матчей в футболке киевлян.

– Чего ожидаешь от выступления за новый клуб?

– Это сильная команда, играющая на высоких скоростях. Моя задача: как можно быстрее познакомиться с новыми коллегами, чтобы понять их игру изнутри. Ведь надо влиться в коллектив. Верю, что те характеристики, которые увидели во мне в этом клубе смогут сыграть важную роль для улучшения результатов.

Я здесь, чтобы стать основным игроком команды. Для этого мне нужно качественно работать на тренировках и показывать себя с лучшей стороны.

– Почему выбрал 28 номер на спине?

– Эта цифра важна для меня. Именно в этот день родился мой ребенок.

– Какие впечатления произвели на тебя Киев, Украина?

– С первых минут в Киеве я влюбился в этот город. Хочу найти свободное время, чтобы познакомиться с ним больше. Могу сказать, что эти несколько дней, что я провел в Украине – мне все очень понравилось. Обещаю болельщикам, что вас не подведу.