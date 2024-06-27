Рома может подписать экс-звезду Реала и Манчестер Юнайтед
Рафаэль Варан сейчас доступен как свободный агент
«Рома» сейчас ведет переговоры с Матсом Хуммельсом, который может перебраться в Италию на правах свободного агента. При этом римский клуб уже нашел альтернативу немцу на случай, если переход сорвется в последний момент.
По информации итальянских СМИ, речь идет о другом именитом свободном агенте – Рафаэле Варане, который покинул «Манчестер Юнайтед». По информации инсайдера Фабрицио Романо, интерес к французу также проявляет новичок Серии А, «Комо».
Ранее сообщалось о том, что Варан может перейти в «Интер Майами».
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