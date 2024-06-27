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  4. Рома может подписать экс-звезду Реала и Манчестер Юнайтед
Италия
27 июня 2024, 16:16 |
436
0

Рома может подписать экс-звезду Реала и Манчестер Юнайтед

Рафаэль Варан сейчас доступен как свободный агент

27 июня 2024, 16:16 |
436
0
Рома может подписать экс-звезду Реала и Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан

«Рома» сейчас ведет переговоры с Матсом Хуммельсом, который может перебраться в Италию на правах свободного агента. При этом римский клуб уже нашел альтернативу немцу на случай, если переход сорвется в последний момент.

По информации итальянских СМИ, речь идет о другом именитом свободном агенте – Рафаэле Варане, который покинул «Манчестер Юнайтед». По информации инсайдера Фабрицио Романо, интерес к французу также проявляет новичок Серии А, «Комо».

Ранее сообщалось о том, что Варан может перейти в «Интер Майами».

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Матс Хуммельс Рафаэль Варан Рома Рим Комо свободный агент
Олег Дидух Источник: Calciomercato
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