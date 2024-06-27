Рома может подписать экс-звезду Реала и Манчестер Юнайтед

«Рома» сейчас ведет переговоры с Матсом Хуммельсом, который может перебраться в Италию на правах свободного агента. При этом римский клуб уже нашел альтернативу немцу на случай, если переход сорвется в последний момент.

По информации итальянских СМИ, речь идет о другом именитом свободном агенте – Рафаэле Варане, который покинул «Манчестер Юнайтед». По информации инсайдера Фабрицио Романо, интерес к французу также проявляет новичок Серии А, «Комо».

Ранее сообщалось о том, что Варан может перейти в «Интер Майами».