Экс-игрок Реала может стать одноклубником Месси

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может перейти в «Интер Майами».

Как сообщает Mirror Football, владелец американского клуба – Дэвид Бекхэм лично заинтересован в подписании защитника. Контракт 31-летнего француза с «Манчестер Юнайтед» истёк в конце сезона. В настоящее время футболист находится без клуба и готов рассмотреть различные предложения.

За сезон 2023/24 Рафаэль провёл на поле 32 матча и забил 1 гол. По данным Transfermarkt, стоимость французского защитника составляет 20 миллионов евро.

В составе «Интер Майами» выступают бывшие игроки «Барселоны»: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. За 20 туров команда набрала 41 очко и занимает 1-е место в Восточной конференции.