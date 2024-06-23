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Major League Soccer
23 июня 2024, 23:41 | Обновлено 23 июня 2024, 23:43
276
0

Экс-игрок Реала может стать одноклубником Месси

Рафаэль Варан рассмотрит предложение «Интера Майами»

23 июня 2024, 23:41 | Обновлено 23 июня 2024, 23:43
276
0
Экс-игрок Реала может стать одноклубником Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Варан 

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан может перейти в «Интер Майами».

Как сообщает Mirror Football, владелец американского клуба – Дэвид Бекхэм лично заинтересован в подписании защитника. Контракт 31-летнего француза с «Манчестер Юнайтед» истёк в конце сезона. В настоящее время футболист находится без клуба и готов рассмотреть различные предложения.

За сезон 2023/24 Рафаэль провёл на поле 32 матча и забил 1 гол. По данным Transfermarkt, стоимость французского защитника составляет 20 миллионов евро.

В составе «Интер Майами» выступают бывшие игроки «Барселоны»: Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс и Жорди Альба. За 20 туров команда набрала 41 очко и занимает 1-е место в Восточной конференции.

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Манчестер Юнайтед свободный агент Рафаэль Варан Интер Майами Фабрицио Романо трансферы Лионель Месси
Алексей Тиньков Источник: The Mirror
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