Роналду первым преодолел феноменальный рубеж на чемпионатах Европы и мира
Португалец сыграл 50 матчей на крупных турнирах
Вчерашний матч третьего тура Евро-2024 против Грузии (поражение 0:2) стал для Криштиану Роналду суммарно юбилейным, 50-м в карьере на крупных турнирах на уровне сборных: чемпионатах мира и Европы. 39-летний португалец – первый футболист в истории, которому покорился подобный рубеж.
Из 50 матчей Роналду 28 были проведены на чемпионатах Европы, 22 – на чемпионатах мира. В этих 50 матчах Роналду отличился 22 голами и 12 ассистами: 14+10 на чемпионатах Европы и 8+2 на ЧМ.
Напомним, на Евро-2024 Роналду впервые в карьере завершил групповой этап чемпионата Европы без единого забитого гола.
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