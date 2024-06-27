Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналду первым преодолел феноменальный рубеж на чемпионатах Европы и мира
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 15:15 |
457
0

Роналду первым преодолел феноменальный рубеж на чемпионатах Европы и мира

Португалец сыграл 50 матчей на крупных турнирах

27 июня 2024, 15:15 |
457
0
Роналду первым преодолел феноменальный рубеж на чемпионатах Европы и мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вчерашний матч третьего тура Евро-2024 против Грузии (поражение 0:2) стал для Криштиану Роналду суммарно юбилейным, 50-м в карьере на крупных турнирах на уровне сборных: чемпионатах мира и Европы. 39-летний португалец – первый футболист в истории, которому покорился подобный рубеж.

Из 50 матчей Роналду 28 были проведены на чемпионатах Европы, 22 – на чемпионатах мира. В этих 50 матчах Роналду отличился 22 голами и 12 ассистами: 14+10 на чемпионатах Европы и 8+2 на ЧМ.

Напомним, на Евро-2024 Роналду впервые в карьере завершил групповой этап чемпионата Европы без единого забитого гола.

По теме:
ДЕ БРЮЙНЕ: «Не хотели рисковать с угловым. Могли вылететь с Евро»
Жена Реброва – о Евро: «Было классно! Спасибо сборной Украины за праздник»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «С такой командой есть большие шансы поехать на ЧМ»
Криштиану Роналду Евро-2024 сборная Португалии по футболу статистика
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
Футбол | 26 июня 2024, 20:10 12
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение

После первого тайма счет 1:1, 11-метровый реализовал Разван Марин

ОФИЦИАЛЬНО. Не замена Довбику. Жирона подписала испанского нападающего
Футбол | 27 июня 2024, 14:40 0
ОФИЦИАЛЬНО. Не замена Довбику. Жирона подписала испанского нападающего
ОФИЦИАЛЬНО. Не замена Довбику. Жирона подписала испанского нападающего

Контракт с 24-летним Абелем Руисом рассчитан до 2029 года

«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта
Футбол | 27.06.2024, 10:05
«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта
«Днепр-1 почти не дышит». В клубе подтвердили скорое закрытие проекта
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 17:10
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Футбол | 26.06.2024, 23:59
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 31
Бокс
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 20
Футбол
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 442
Футбол
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
25.06.2024, 10:19 14
Футбол
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
26.06.2024, 11:34 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем