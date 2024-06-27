Роналду первым преодолел феноменальный рубеж на чемпионатах Европы и мира

Вчерашний матч третьего тура Евро-2024 против Грузии (поражение 0:2) стал для Криштиану Роналду суммарно юбилейным, 50-м в карьере на крупных турнирах на уровне сборных: чемпионатах мира и Европы. 39-летний португалец – первый футболист в истории, которому покорился подобный рубеж.

Из 50 матчей Роналду 28 были проведены на чемпионатах Европы, 22 – на чемпионатах мира. В этих 50 матчах Роналду отличился 22 голами и 12 ассистами: 14+10 на чемпионатах Европы и 8+2 на ЧМ.

Напомним, на Евро-2024 Роналду впервые в карьере завершил групповой этап чемпионата Европы без единого забитого гола.