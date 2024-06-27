Исторический список соперников сборной Украины возрос до 73-х команд

Сборная Украины, впервые сыграв с Бельгией (0:0), расширила исторический список всех своих соперников до 73-х команд, а европейских - до 53-х. Среди стран, входящих в УЕФА, наша национальная дружина ни разу не встречалась пока только с Гибралтаром и Лихтенштейном.

В премьерных матчах с соперниками из европейской зоны украинцы одержали 23 победы, 16 встреч завершили вничью и 14 проиграли.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Ничейные премьерные матчи Украины с командами стран, входящих в УЕФА

Дата Ранг Соперник Счет Тренер 28.10.1992 ТМ Беларусь (г) 1:1 Николай ПАВЛОВ 27.04.1993 ТМ Израиль (д) 1:1 Олег БАЗИЛЕВИЧ 03.06.1994 ТМ Болгария (г) 1:1 Олег БАЗИЛЕВИЧ 12.10.1994 ЧЕо Словения (д) 0:0 Йожеф САБО 09.04.1996 ТМ Молдова (г) 2:2 Йожеф САБО 07.05.1997 ЧМо Армения (д) 1:1 Йожеф САБО 27.03.1999 ЧЕо Франция (г) 0:0 Йожеф САБО 31.03.1999 ЧЕо Исландия (л) 1:1 Йожеф САБО 28.03.2001 ЧМо Уэльс (г) 1:1 Валерий ЛОБАНОВСКИЙ 20.11.2002 ТМ Словакия (г) 1:1 Леонид БУРЯК 29.03.2003 ЧЕо Испания (д) 2:2 Леонид БУРЯК 11.10.2003 ТМ Македония (д) 0:0 Олег БЛОХИН 28.02.2006 ТМ Азербайджан (г) 0:0 Олег БЛОХИН 26.06.2006 ЧМф Швейцария (н) 0:0 Олег БЛОХИН 12.10.2021 ЧМо Босния (д) 1:1 Александр ПЕТРАКОВ 26.06.2024 ЧЕф Бельгия (н) 0:0 Сергей РЕБРОВ

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.