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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 14:15 | Обновлено 27 июня 2024, 14:31
243
0

Исторический список соперников сборной Украины возрос до 73-х команд

Среди стран, входящих в УЕФА, наша команда не встречалась только с Гибралтаром и Лихтенштейном

27 июня 2024, 14:15 | Обновлено 27 июня 2024, 14:31
243
0
Исторический список соперников сборной Украины возрос до 73-х команд
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины, впервые сыграв с Бельгией (0:0), расширила исторический список всех своих соперников до 73-х команд, а европейских - до 53-х. Среди стран, входящих в УЕФА, наша национальная дружина ни разу не встречалась пока только с Гибралтаром и Лихтенштейном.

В премьерных матчах с соперниками из европейской зоны украинцы одержали 23 победы, 16 встреч завершили вничью и 14 проиграли.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Ничейные премьерные матчи Украины с командами стран, входящих в УЕФА

Дата

Ранг

Соперник

Счет

Тренер

28.10.1992

ТМ

Беларусь (г)

1:1

Николай ПАВЛОВ

27.04.1993

ТМ

Израиль (д)

1:1

Олег БАЗИЛЕВИЧ

03.06.1994

ТМ

Болгария (г)

1:1

Олег БАЗИЛЕВИЧ

12.10.1994

ЧЕо

Словения (д)

0:0

Йожеф САБО

09.04.1996

ТМ

Молдова (г)

2:2

Йожеф САБО

07.05.1997

ЧМо

Армения (д)

1:1

Йожеф САБО

27.03.1999

ЧЕо

Франция (г)

0:0

Йожеф САБО

31.03.1999

ЧЕо

Исландия (л)

1:1

Йожеф САБО

28.03.2001

ЧМо

Уэльс (г)

1:1

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

20.11.2002

ТМ

Словакия (г)

1:1

Леонид БУРЯК

29.03.2003

ЧЕо

Испания (д)

2:2

Леонид БУРЯК

11.10.2003

ТМ

Македония (д)

0:0

Олег БЛОХИН

28.02.2006

ТМ

Азербайджан (г)

0:0

Олег БЛОХИН

26.06.2006

ЧМф

Швейцария (н)

0:0

Олег БЛОХИН

12.10.2021

ЧМо

Босния (д)

1:1

Александр ПЕТРАКОВ

26.06.2024

ЧЕф

Бельгия (н)

0:0

Сергей РЕБРОВ

ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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