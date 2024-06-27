Исторический список соперников сборной Украины возрос до 73-х команд
Среди стран, входящих в УЕФА, наша команда не встречалась только с Гибралтаром и Лихтенштейном
Сборная Украины, впервые сыграв с Бельгией (0:0), расширила исторический список всех своих соперников до 73-х команд, а европейских - до 53-х. Среди стран, входящих в УЕФА, наша национальная дружина ни разу не встречалась пока только с Гибралтаром и Лихтенштейном.
В премьерных матчах с соперниками из европейской зоны украинцы одержали 23 победы, 16 встреч завершили вничью и 14 проиграли.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Ничейные премьерные матчи Украины с командами стран, входящих в УЕФА
|
Дата
|
Ранг
|
Соперник
|
Счет
|
Тренер
|
28.10.1992
|
ТМ
|
Беларусь (г)
|
1:1
|
Николай ПАВЛОВ
|
27.04.1993
|
ТМ
|
Израиль (д)
|
1:1
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
03.06.1994
|
ТМ
|
Болгария (г)
|
1:1
|
Олег БАЗИЛЕВИЧ
|
12.10.1994
|
ЧЕо
|
Словения (д)
|
0:0
|
Йожеф САБО
|
09.04.1996
|
ТМ
|
Молдова (г)
|
2:2
|
Йожеф САБО
|
07.05.1997
|
ЧМо
|
Армения (д)
|
1:1
|
Йожеф САБО
|
27.03.1999
|
ЧЕо
|
Франция (г)
|
0:0
|
Йожеф САБО
|
31.03.1999
|
ЧЕо
|
Исландия (л)
|
1:1
|
Йожеф САБО
|
28.03.2001
|
ЧМо
|
Уэльс (г)
|
1:1
|
Валерий ЛОБАНОВСКИЙ
|
20.11.2002
|
ТМ
|
Словакия (г)
|
1:1
|
Леонид БУРЯК
|
29.03.2003
|
ЧЕо
|
Испания (д)
|
2:2
|
Леонид БУРЯК
|
11.10.2003
|
ТМ
|
Македония (д)
|
0:0
|
Олег БЛОХИН
|
28.02.2006
|
ТМ
|
Азербайджан (г)
|
0:0
|
Олег БЛОХИН
|
26.06.2006
|
ЧМф
|
Швейцария (н)
|
0:0
|
Олег БЛОХИН
|
12.10.2021
|
ЧМо
|
Босния (д)
|
1:1
|
Александр ПЕТРАКОВ
|
26.06.2024
|
ЧЕф
|
Бельгия (н)
|
0:0
|
Сергей РЕБРОВ
ЧМф - финальный турнир чемпионата мира; ЧМо - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ТМ - товарищеский матч.
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