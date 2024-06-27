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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Недооценка румын стоила украинцам очень дорого»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 14:22 |
1257
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Недооценка румын стоила украинцам очень дорого»

Экс-тренер сборной – о выступлении сине-желтых на Евро

27 июня 2024, 14:22 |
1257
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Недооценка румын стоила украинцам очень дорого»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал выступление национальной сборной Украины по футболу на групповом этапе финальной части чемпионата Европы в Германии:

«Конечно, очень разочарован. С таким подбором исполнителей у украинцев не должно было быть проблем с выходом из группы. Все испортил стартовый поединок с румынами, где, складывается впечатление, не обошлось без недооценки соперника.

Все же, второй тайм следующего матча со словаками давал основания надеяться, что еще не все потеряно и подопечные Сергея Реброва смогут взять верх над бельгийцами, которые в последнее время не впечатляют. К сожалению, сказалось отсутствие травмированных Виктора Цыганкова и Михаила Мудрика, убежден, их скорость и креативность особенно пригодились бы после перерыва, когда бельгийцы выглядели уставшими.

Однако имеем то, что имеем. Приходится досрочно покидать Евро. Детальный анализ выступления украинской сборной еще впереди, но очевидно, что ключевые игроки выступили хуже, чем ожидалось. Обидно, когда надежды не оправдываются».

Ранее экс-игрок сборной Украины Владислав Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с поста тренера сборной.

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 3
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romario1501
А скільки коштувала недооцінка Інгульця???)))
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u6464u
ручні журналюги , не печатайте цей бред, у збірної не було гри не в одній грі, до чого тут румини, вони що щось показали в наступних іграх.
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0
Saar
Надооцінка!????? Це що спаринг !?????
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0
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