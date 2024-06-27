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  4. Тарас СТЕПАНЕНКО: «С такой командой есть большие шансы поехать на ЧМ»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 14:43 |
928
9

Тарас СТЕПАНЕНКО: «С такой командой есть большие шансы поехать на ЧМ»

Хавбек сборной Украины – о будущем команды Сергея Реброва

27 июня 2024, 14:43 |
928
9
Тарас СТЕПАНЕНКО: «С такой командой есть большие шансы поехать на ЧМ»
УАФ. Тарас Степаненко

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко подвел итоги выступлений команды на Евро-2024 и оценил дальнейшие перспективы «сине-желтых»:

«Эти игры показали, что сейчас ты без желания, концентрации и максимальной самоотдачи никого не обыграешь. Если смотреть матч с Румынией, Словакией и Бельгией – это небо и земля. Думаю, сейчас много ребят сидит, так же как и я, и думает: «Почему я не играл так с румынами?». Для меня это, если честно, большая боль. У меня этого времени уже нет, а у них - есть.

Это горький опыт, который, если у них есть ум должны обдумать, обсудить, и уже на следующий мундиаль... Я думаю, что с такой командой у нас есть большие шансы поехать на чемпионат мира. Мы провалили игру с румынами, потому что не были командой. Мы играли индивидуально и это стало решающим».

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Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Евро-2024
Олег Дидух Источник: Трендец
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Комментарии 9
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Vitaliy Shevchenko
Скільки можна пиз...ти про досвід? Це що перший раз ви так обсираєтесь? Після Австрії таке уже було...Після П.Ірландії було....Так ви навіть на даний турнір пролазили. Казали що матч з Боснією не повториться. А з Ісландією уже мало що змінилось.
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+2
fifa2020
Але не з таким тренером! Шанси після Євро дуже впали поїхати на ЧС, тому що австрійці скоріше за все випередять нас в рейтингу фіфа і ввійдуть в топ-12 серед європейських збірних і заберуть останню путівку в перший сіяний кошик у нас!
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+2
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Octopus
На этот ЧМ шансы поехать выше чем обычно, но не потому что наши хорошо играют. Мест стало банально больше в связи с расширением до 48 команд. От Европы теперь 16 команд. Учитывая то, что в сравнении с Евро -8 участников, а мы если что на Евро заскочили последней тройкой, то еще один ЧМ без нас будет или как? Как с такой игрой на что-то можно претендовать? Сегодня мы играем, завтра не играем. Все больше склоняюсь к тому, что нашим футболистам это не нужно. Какие такие ваши чемпионаты, они выросли на других ценностях. Играть на великих турнирах не является для них ценностью. Большинство игроков даже не назовет звезд прошлого, не знает футбольной истории. Евро было просто увеселительной прогулкой и денег немного капнуло. Все.
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+1
OLDTROLL
З командою - так, але вже не з цим тренером, бо це тренер 2-го тайму і ліквідації помилок при допущених в першому!
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+1
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Saar
Так. Але з іншим тренером. Думати потрібно, а не недооцінювати румунів! Ще: нівякому разі не брати Луніна, Мудрика, Судакова і Матвієнка!!!
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-1
TarasTaras94
Стосовно ж наших ветеранів. Дякую за роки у збірній, але це Євро показало, що їм пора йти, вони вже не допомагають, а тягнуть команду вниз. Вчора вийшли на менше ніж пів години і все рівно не встигали
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-1
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