Тарас СТЕПАНЕНКО: «С такой командой есть большие шансы поехать на ЧМ»

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко подвел итоги выступлений команды на Евро-2024 и оценил дальнейшие перспективы «сине-желтых»:

«Эти игры показали, что сейчас ты без желания, концентрации и максимальной самоотдачи никого не обыграешь. Если смотреть матч с Румынией, Словакией и Бельгией – это небо и земля. Думаю, сейчас много ребят сидит, так же как и я, и думает: «Почему я не играл так с румынами?». Для меня это, если честно, большая боль. У меня этого времени уже нет, а у них - есть.

Это горький опыт, который, если у них есть ум должны обдумать, обсудить, и уже на следующий мундиаль... Я думаю, что с такой командой у нас есть большие шансы поехать на чемпионат мира. Мы провалили игру с румынами, потому что не были командой. Мы играли индивидуально и это стало решающим».