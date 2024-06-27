Защитник Оболони сообщил об уходе из клуба
За «пивоваров» футболист отыграл один сезон
Как стало известно Sport.ua, защитник «Оболони» Дмитрий Нагиев в ближайшее время станет свободным агентом.
«Мой контракт истекает через пару дней, и мы не будем продлевать соглашение. Где продолжу карьеру? Жду предложений, пока конкретики нет. Поглядим», – сказал 28-летний футболист корреспонденту нашего сайта.
Нагиев перешел в «Оболонь» в июле прошлого года из «Ингульца». За столичную команду он провел 23 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Ранее уроженец Белой Церкви поиграл за «Днепр», австрийский «Карабах», азербайджанский «Сумгайыт», литовский «Стумбрас» и молдовское «Динамо-Авто».
«Оболонь» по итогам минувшего сезона УПЛ заняла 14-е место, после чего в стыковых матчах с «Левым берегом» (1:0, 1:1) отстояла право выступать в элитном отечественном дивизионе.
Ранее наш сайт сообщал, что киевский клуб подпишет одного из лидеров «Миная».
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