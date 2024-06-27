Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Оболони сообщил об уходе из клуба
Украина. Премьер лига
27 июня 2024, 13:59 | Обновлено 27 июня 2024, 14:00
615
0

Защитник Оболони сообщил об уходе из клуба

За «пивоваров» футболист отыграл один сезон

27 июня 2024, 13:59 | Обновлено 27 июня 2024, 14:00
615
0
Защитник Оболони сообщил об уходе из клуба
СК Днепр-1. Дмитрий Нагиев

Как стало известно Sport.ua, защитник «Оболони» Дмитрий Нагиев в ближайшее время станет свободным агентом.

«Мой контракт истекает через пару дней, и мы не будем продлевать соглашение. Где продолжу карьеру? Жду предложений, пока конкретики нет. Поглядим», – сказал 28-летний футболист корреспонденту нашего сайта.

Нагиев перешел в «Оболонь» в июле прошлого года из «Ингульца». За столичную команду он провел 23 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Ранее уроженец Белой Церкви поиграл за «Днепр», австрийский «Карабах», азербайджанский «Сумгайыт», литовский «Стумбрас» и молдовское «Динамо-Авто».

«Оболонь» по итогам минувшего сезона УПЛ заняла 14-е место, после чего в стыковых матчах с «Левым берегом» (1:0, 1:1) отстояла право выступать в элитном отечественном дивизионе.

Ранее наш сайт сообщал, что киевский клуб подпишет одного из лидеров «Миная».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал нападающего олимпийской сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Не замена Довбику. Жирона подписала испанского нападающего
Источник: Шапаренко в матче с Бельгией просматривал скаут римского клуба
Дмитрий Нагиев инсайд Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Андрей Ермак прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024
Футбол | 26 июня 2024, 21:14 29
Андрей Ермак прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024
Андрей Ермак прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024

Украина сыграла в сухую ничью с Бельгией

Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Бокс | 27 июня 2024, 07:22 3
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа обратился к Усику после того, как он отказался от титула IBF

Джошуа подерется с Дюбуа за чемпионский пояс 21 сентября

Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Бокс | 26.06.2024, 20:00
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Сикан стал лучшим бомбардиром украинских команд в сезоне-2023/24
Футбол | 27.06.2024, 14:39
Сикан стал лучшим бомбардиром украинских команд в сезоне-2023/24
Сикан стал лучшим бомбардиром украинских команд в сезоне-2023/24
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Футбол | 27.06.2024, 11:34
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Ващук отреагировал на идею увольнения Реброва с должности тренера сборной
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
26.06.2024, 11:34 11
Футбол
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 4
Футбол
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
26.06.2024, 09:24 6
Бокс
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
Президент Зеленский отреагировал на вылет сборной Украины с Евро-2024
27.06.2024, 06:55 47
Футбол
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
26.06.2024, 17:10 100
Футбол
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем