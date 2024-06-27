Защитник Оболони сообщил об уходе из клуба

Как стало известно Sport.ua, защитник «Оболони» Дмитрий Нагиев в ближайшее время станет свободным агентом.

«Мой контракт истекает через пару дней, и мы не будем продлевать соглашение. Где продолжу карьеру? Жду предложений, пока конкретики нет. Поглядим», – сказал 28-летний футболист корреспонденту нашего сайта.

Нагиев перешел в «Оболонь» в июле прошлого года из «Ингульца». За столичную команду он провел 23 матча во всех турнирах и отдал 1 голевую передачу. Ранее уроженец Белой Церкви поиграл за «Днепр», австрийский «Карабах», азербайджанский «Сумгайыт», литовский «Стумбрас» и молдовское «Динамо-Авто».

«Оболонь» по итогам минувшего сезона УПЛ заняла 14-е место, после чего в стыковых матчах с «Левым берегом» (1:0, 1:1) отстояла право выступать в элитном отечественном дивизионе.

Ранее наш сайт сообщал, что киевский клуб подпишет одного из лидеров «Миная».