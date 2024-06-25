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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 14:29 | Обновлено 25 июня 2024, 14:31
409
0

Оболонь подпишет экс-полузащитника Миная

«Пивовары» хотят укрепить опорную зону

25 июня 2024, 14:29 | Обновлено 25 июня 2024, 14:31
409
0
Оболонь подпишет экс-полузащитника Миная
ФК Минай. Вадим Витенчук

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Вадим Витенчук, который последние два сезона отыграл за «Минай», близок к переходу в «Оболонь».

27-летний воспитанник одесского футбола в минувшем сезоне УПЛ провел 29 матчей и забил 3 мяча (единственный раз Витенчук пропустил игру «Миная» из-за перебора желтых карточек). Ранее полузащитник выступал за «Александрию», «Николаев» и «Краматорск».

«Оболонь» в стыковых матчах с «Левым берегом» (1:0, 1:1) отстояла право выступать в элитном отечественном дивизионе. «Минай» занял предпоследнее место в УПЛ и понизился в классе.

Ранее наш сайт сообщал, что Любенович отсеял шесть из десяти футболистов, приехавших на просмотр в «Минай».

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Вадим Витенчук инсайд Минай Оболонь Киев Украинская Премьер-лига
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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