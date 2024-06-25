Оболонь подпишет экс-полузащитника Миная

Как стало известно Sport.ua, полузащитник Вадим Витенчук, который последние два сезона отыграл за «Минай», близок к переходу в «Оболонь».

27-летний воспитанник одесского футбола в минувшем сезоне УПЛ провел 29 матчей и забил 3 мяча (единственный раз Витенчук пропустил игру «Миная» из-за перебора желтых карточек). Ранее полузащитник выступал за «Александрию», «Николаев» и «Краматорск».

«Оболонь» в стыковых матчах с «Левым берегом» (1:0, 1:1) отстояла право выступать в элитном отечественном дивизионе. «Минай» занял предпоследнее место в УПЛ и понизился в классе.

Ранее наш сайт сообщал, что Любенович отсеял шесть из десяти футболистов, приехавших на просмотр в «Минай».