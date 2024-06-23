Любенович отсеял шесть новичков для Миная

Покинув Премьер-лигу по итогам прошлого сезона, «Минай» находился в отпуске ровно три недели. Он завершился 17 июня, когда закарпатская команда собралась на первую тренировку. Как стало известно Sport.ua, на сегодняшний день из футболистов, которые входили в основную обойму, с ней тренируются такие: вратари Александр Бандура, Максим Росул, полевые игроки Евгений Скиба, Ярослав Кисель, Богдан Чуев, Дмитрий Поддубный, Павел Тищук, Тарас Дмитрук, Назарий Воробчак, Кирилл Прокопчук, Иван Матюшенко, Владислав Вакула, Артур Ременяк, Иван Демиденко, Тимур Кораблин и Егор Гуничев.

В «Минае» под руководством главного тренера Желько Любеновича работает также группа потенциальных новичков. Сначала кандидатов было десять, однако их количество после просмотра сократилось до четырех.

Ранее стало известно, что «Минай» прекратил сотрудничество с полузащитником Вадимом Витенчуком.