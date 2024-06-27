Антонин Барак побил «рекорд» Эрика Абидаля
Хавбек сборной Чехии заработал красную карточку на 20-й минуте матча с Турцией
29-летний полузащитник сборной Чехии Антонин Барак стал автором самого раннего удаления в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Вторую желтую карточку в матче с Турцией (1:2) он заработал уже на 20-й минуте. Прежнее «достижение», установленный на ЧЕ-2008 французом Эриком Абидалем, Барак перекрыл на 4 минуты.
К слову, чехи обновили и еще один «рекорд». Удаление Томаша Хоры на 90+8-й минуте стало самым поздним в истории Euro в основное время матча. Чешский форвард на 3 минуты превзошел показатель турка Волкана Демиреля на ЧЕ-2008 в поединке «лунно-звездных» с…Чехией.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые ранние удаления в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Дата
|
Стадия
|
Игрок
|
Сборная
|
Соперник
|
Мин.
|
ПС
|
СМ
|
26.06.2024
|
ГТ
|
Антонин БАРАК*
|
Чехия
|
Турция
|
20'
|
0:0
|
1:2
|
17.06.2008
|
ГТ
|
Эрик АБИДАЛЬ
|
Франция
|
Италия
|
24'
|
0:0
|
0:2
|
14.06.1996
|
ГТ
|
Луиджи АПОЛЛОНИ*
|
Италия
|
Чехия
|
29'
|
1:1
|
1:2
|
24.06.2000
|
1/4
|
АЛПАЙ Озалан
|
Турция
|
Португалия
|
30'
|
0:0
|
0:2
|
29.06.2000
|
1/2
|
Джанлука ДЗАМБРОТТА*
|
Италия
|
Нидерланды
|
34'
|
0:0
|
0:0
|
11.06.2016
|
ГТ
|
Лорик ЦАНА*
|
Албания
|
Швейцария
|
36'
|
0:1
|
0:1
|
08.06.2012
|
ГТ
|
Сократис ПАПАСТАТОПУЛОС*
|
Греция
|
Польша
|
44'
|
0:1
|
1:1
|
14.06.2024
|
ГТ
|
Райан ПОРТЕОУС
|
Шотландия
|
Германия
|
44'
|
0:2
|
1:5
|
16.06.2004
|
ГТ
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
россия
|
Португалия
|
45'
|
0:1
|
0:2
* две желтые карточки.
ПС - при счете; СМ - счет матча.
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