Антонин Барак побил «рекорд» Эрика Абидаля

29-летний полузащитник сборной Чехии Антонин Барак стал автором самого раннего удаления в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Вторую желтую карточку в матче с Турцией (1:2) он заработал уже на 20-й минуте. Прежнее «достижение», установленный на ЧЕ-2008 французом Эриком Абидалем, Барак перекрыл на 4 минуты.

К слову, чехи обновили и еще один «рекорд». Удаление Томаша Хоры на 90+8-й минуте стало самым поздним в истории Euro в основное время матча. Чешский форвард на 3 минуты превзошел показатель турка Волкана Демиреля на ЧЕ-2008 в поединке «лунно-звездных» с…Чехией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления в финальных турнирах чемпионатов Европы

Дата Стадия Игрок Сборная Соперник Мин. ПС СМ 26.06.2024 ГТ Антонин БАРАК* Чехия Турция 20' 0:0 1:2 17.06.2008 ГТ Эрик АБИДАЛЬ Франция Италия 24' 0:0 0:2 14.06.1996 ГТ Луиджи АПОЛЛОНИ* Италия Чехия 29' 1:1 1:2 24.06.2000 1/4 АЛПАЙ Озалан Турция Португалия 30' 0:0 0:2 29.06.2000 1/2 Джанлука ДЗАМБРОТТА* Италия Нидерланды 34' 0:0 0:0 11.06.2016 ГТ Лорик ЦАНА* Албания Швейцария 36' 0:1 0:1 08.06.2012 ГТ Сократис ПАПАСТАТОПУЛОС* Греция Польша 44' 0:1 1:1 14.06.2024 ГТ Райан ПОРТЕОУС Шотландия Германия 44' 0:2 1:5 16.06.2004 ГТ Сергей ОВЧИННИКОВ россия Португалия 45' 0:1 0:2

* две желтые карточки.

ПС - при счете; СМ - счет матча.