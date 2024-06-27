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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 13:11 | Обновлено 27 июня 2024, 13:19
258
0

Антонин Барак побил «рекорд» Эрика Абидаля

Хавбек сборной Чехии заработал красную карточку на 20-й минуте матча с Турцией

27 июня 2024, 13:11 | Обновлено 27 июня 2024, 13:19
258
0
Антонин Барак побил «рекорд» Эрика Абидаля
Getty Images/Global Images Ukraine

29-летний полузащитник сборной Чехии Антонин Барак стал автором самого раннего удаления в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Вторую желтую карточку в матче с Турцией (1:2) он заработал уже на 20-й минуте. Прежнее «достижение», установленный на ЧЕ-2008 французом Эриком Абидалем, Барак перекрыл на 4 минуты.

К слову, чехи обновили и еще один «рекорд». Удаление Томаша Хоры на 90+8-й минуте стало самым поздним в истории Euro в основное время матча. Чешский форвард на 3 минуты превзошел показатель турка Волкана Демиреля на ЧЕ-2008 в поединке «лунно-звездных» с…Чехией.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые ранние удаления в финальных турнирах чемпионатов Европы

Дата

Стадия

Игрок

Сборная

Соперник

Мин.

ПС

СМ

26.06.2024

ГТ

Антонин БАРАК*

Чехия

Турция

20'

0:0

1:2

17.06.2008

ГТ

Эрик АБИДАЛЬ

Франция

Италия

24'

0:0

0:2

14.06.1996

ГТ

Луиджи АПОЛЛОНИ*

Италия

Чехия

29'

1:1

1:2

24.06.2000

1/4

АЛПАЙ Озалан

Турция

Португалия

30'

0:0

0:2

29.06.2000

1/2

Джанлука ДЗАМБРОТТА*

Италия

Нидерланды

34'

0:0

0:0

11.06.2016

ГТ

Лорик ЦАНА*

Албания

Швейцария

36'

0:1

0:1

08.06.2012

ГТ

Сократис ПАПАСТАТОПУЛОС*

Греция

Польша

44'

0:1

1:1

14.06.2024

ГТ

Райан ПОРТЕОУС

Шотландия

Германия

44'

0:2

1:5

16.06.2004

ГТ

Сергей ОВЧИННИКОВ

россия

Португалия

45'

0:1

0:2

* две желтые карточки.

ПС - при счете; СМ - счет матча.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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