Олег ФЕДОРЧУК: «В целом у меня положительные впечатления от игры»

Известный украинский тренер Олег Федорчук прокомментировал ничью сборной Украины против национальной команды Бельгии (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024.

– Выдаем наш лучший матч на Евро, однако для нас ничейный результат с бельгийцами означал провал. Как оцените игру сборной Украины, в частности их действия при игре в пять защитников?

– В целом имею положительные впечатления от игры против бельгийцев. Единственное, что меня смущает почему мы не наигрывали состав под эту схему в других наших контрольных матчах. Мы очень здорово сыграли в первом тайме, постоянно атаковали и вообще очень прилично выглядели. Я всегда считал, что именно эта схема подходит идеально для нашей сборной, поскольку мы имеем достаточно активных крайних защитников и это позволяет атаковать флангами. Моментами мы даже интереснее сборной Бельгии выглядели. Поэтому тренерский штаб именно эту игру провел достаточно уверенно.

– Были моменты, однако не хватало у наших нападающих решимости. Есть ли объяснение отсутствию забитых мячей?

– Ну, вот Яремчук, например, вообще один из самых ярких футболистов в нашей сборной, но ему не хватает физики на два тайма. Но тайм первый он отработал на все 100%. Моменты были у наших форвардов, но их очень хорошо блокировали защитники Бельгии. Особенно этот защитник, с такой агрессивной фамилией Фас, что в «Лестере» играет. Только один он три раза блокировал удары наших нападающих. Можно сказать, что, в частности, и его отчаянная игра помешала взятию ворот. Довбик действовал достаточно агрессивно, но где-то не хватило мастерства. Также замечательный момент имел Судаков. Мне кажется, что это вообще был шанс всего матча.